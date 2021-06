PSV neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen het Turkse Galatasaray. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon woensdag uitgewezen.

De heenwedstrijd in Eindhoven wordt op 20 of 21 juli gespeeld en de return in Istanboel is een week later. PSV zal in totaal drie clubs moeten verslaan om toegelaten te worden tot de groepsfase van de Champions League.

"We staan voor een mooie uitdaging", zegt directeur voetbalzaken John de Jong van PSV. "Het is op dit moment uiteraard nog lastig om aan te geven wat het exacte niveau van Galatasaray is, maar uit het resultaat van afgelopen seizoen mag je opmaken dat ze aan PSV gewaagd zijn."

"Wij hebben de ambitie om de groepsfase van de Champions League te halen alles zal in het teken daarvan staan."

Met Ryan Babel, Ryan Donk en Halil Dervisoglu heeft Galatasaray drie voormalige Eredivisie-spelers in de gelederen. De club uit Istanboel eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse Süper Lig met evenveel punten als kampioen Besiktas.

In juli mogen voetbalclubs weer publiek toelaten van de overheid. PSV verwacht zo'n 25.000 fans te verwelkomen.

"Het is fantastisch dat we binnenkort met onze fans kunnen genieten van voetbal. Hier hebben we lang naar uitgekeken", zegt commercieel directeur Frans Janssen.

Bij de loting voor de tweede ronde waren er drie mogelijke opponenten voor PSV. Naast Galatasaray waren dat het Oostenrijkse Rapid Wien en het Deense FC Midtjylland.

In het seizoen 2018/2019 speelde PSV voor het laatst in de Champions League. De twee seizoenen daarna kwamen de Eindhovenaren uit in de Europa League.

Woensdag vanaf 13.30 uur wordt er ook geloot voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Namens Nederland gaat Feyenoord dan in de koker.