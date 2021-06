Titelverdediger Manchester City gaat in de eerste ronde van het nieuwe seizoen in de Premier League op bezoek bij Tottenham Hotspur. In de eerste drie weken wordt er steeds minimaal één topper gespeeld, zo blijkt uit het woensdag gepresenteerde programma.

De Premier League begint dit seizoen op zaterdag 14 augustus. Voor de drie gepromoveerde clubs staat er direct een (zware) thuiswedstrijd op het programma.

Nieuwkomer Brentford speelt in een Londense derby tegen Arsenal, het Norwich City van doelman Tim Krul krijgt Liverpool op bezoek en Watford is gastheer in het duel met Aston Villa.

Champions League-winnaar Chelsea heeft een zware seizoensstart. De ploeg van trainer Thomas Tuchel begint nog met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Crystal Palace, maar in de tweede en derde speelronde staan er uitwedstrijden tegen Arsenal en Liverpool op het programma.

Programma eerste speelronde Premier League Brentford-Arsenal

Burnley-Brighton

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Southampton

Leicester City-Wolves

Manchester United-Leeds United

Newcastle United-West Ham United

Tottenham Hotspur-Manchester City

Watford-Aston Villa

Relatief eenvoudig programma voor Manchester United

Liverpool-Chelsea is overigens niet de enige topper in de derde speelronde. In het weekend van 28 augustus spelen ook Manchester City en Arsenal tegen elkaar.

Manchester United heeft als nummer twee van vorig seizoen een relatief eenvoudige seizoensstart. De ploeg van Donny van de Beek treft achtereenvolgens Leeds United (thuis), Southampton (uit), Wolves (uit), Newcastle United (thuis), West Ham United (uit) en Aston Villa (thuis).