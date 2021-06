De WK-droom van Curaçao is definitief voorbij. De ploeg van het Caribische eiland speelde dinsdagavond (lokale tijd) met 0-0 gelijk tegen Panama, dat het heenduel met 2-1 gewonnen had.

Curaçao, dat nog nooit actief was op een WK, was vlak voor tijd nog dicht bij de bevrijdende treffer. Invaller Anthony van den Hurk schoot op de lat.

Eerder in de tweede helft had de Curaçaose doelman Eloy Room zijn ploeg op de been gehouden door een penalty van Panama te keren.

De ploeg werd opnieuw geleid door interim-trainer Patrick Kluivert. Bondscoach Guus Hiddink, die herstellende is van een corona-infectie, sprak zijn ploeg voor de wedstrijd nog toe met een videoboodschap.

Patrick Kluivert zat opnieuw als trainer op de bank bij Curaçao. Foto: Getty

Ook Canada en El Salvador houden hoop op WK

Behalve Panama wisten dinsdag ook El Salvador en Canada zich te plaatsen voor de derde voorronde van de WK-kwalificatie in Noord- en Midden-Amerika. De Canadezen waren in de eerste voorronde nog te sterk voor Suriname.

In de derde en laatste kwalificatieronde stromen sterke landen als Mexico, de Verenigde Staten en Costa Rica in en worden de tickets voor het WK in Qatar verdeeld.