Juventus, FC Barcelona en Real Madrid mogen komend seizoen gewoon deelnemen aan de Champions League, ondanks dat ze nog altijd geen afstand hebben genomen van de Super League.

De UEFA heeft bevestigd dat alle clubs die zich hebben gekwalificeerd voor de Champions League een toelatingsbrief hebben ontvangen. Dat geldt dus ook voor Juventus, FC Barcelona en Real Madrid, die zich via de competitie hebben gekwalificeerd voor het miljoenenbal.

De drie clubs zijn de enige van de oorspronkelijk twaalf Super League-deelnemers die nog altijd geloven in de oprichting van een nieuwe Europese elitecompetitie. Volgens de UEFA overtreden ze de reglementen en riskeren ze een fikse straf, maar de Europese voetbalbond staakte vorige week een tuchtprocedure.

Het besluit van de UEFA zou een gevolg zijn geweest van een procedure die Juventus, Real Madrid en Barcelona hebben aangespannen bij de ondernemingskamer in Madrid. Zij betichten de UEFA van het vormen van een kartel en het hinderen van vrije concurrentie.

De ondernemingskamer in Madrid wil nu van het Europees Hof van Justitie weten of de UEFA clubs volgens de EU-regels niet de vrijheid hoort te gunnen om eigen wedstrijden te organiseren, zoals de clubs betogen.

Uitspraak hof kan anderhalf jaar duren

Het kan zomaar anderhalf jaar duren voordat het hof in Luxemburg een uitspraak doet. De clubs en de UEFA komen waarschijnlijk pas na de zomer in de rechtszaal aan het woord. Het hof geeft geen oordeel over de strafmaatregelen tegen de Super League-clubs. Dat is aan de Madrileense ondernemingskamer.

Barcelona, Real Madrid en Juventus hebben in tegenstelling tot de negen andere clubs (AC Milan, Internazionale, Atlético Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur) het zwaar bekritiseerde project nog niet de rug toegekeerd. Zij zien de Super League als het platform om meer televisiegelden binnen te halen.

De negen andere clubs hebben inmiddels al een straf van de UEFA aanvaard. Zij kregen een gezamenlijke geldboete van 15 miljoen euro en moeten 5 procent van hun Europese prijzengeld over afgelopen seizoen afstaan.