Shanice van de Sanden beleefde dinsdag een mooie avond door als invalster te scoren in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen. Ze droeg zo bij aan de klinkende 7-0-zege van de Oranjevrouwen in Enschede.

Van de Sanden, die in de rust Lieke Martens verving, tekende in de 73e minuut voor de 6-0. Na die goal kwamen bij de aanvaller van VfL Wolfsburg veel emoties los.

"Er is veel gebeurd de laatste anderhalf jaar", legde ze na de wedstrijd uit bij SBS9. "Ik heb mijn vader en schoonvader verloren. Het was een moeilijk jaar waarin ik niet veel heb gespeeld, maar de afgelopen tijd heb ik keihard getraind en dan is het fijn als het er zo uitkomt."

De 28-jarige Van de Sanden kreeg afgelopen seizoen weinig speeltijd bij Wolfsburg en raakte haar basisplaats bij Oranje kwijt. Ze is dan ook nog niet zeker van een plaats in de achttienkoppige selectie voor de Olympische Spelen, die bondscoach Sarina Wiegman woensdag bekendmaakt.

"Als ik meega, dan ga ik veel moois laten zien op de Olympische Spelen", belooft de speelster die in 2017 Europees kampioen werd met Nederland. "Als je hard blijft werken, kan je ver komen."

Shanice van de Sanden richt na haar goal haar blik naar de hemel. Shanice van de Sanden richt na haar goal haar blik naar de hemel. Foto: ANP

Wiegman weet al wie ze meeneemt naar Spelen

Wiegman liet na het overtuigende optreden in de Grolsch Veste weten de laatste knopen over de olympische selectie wel te hebben doorgehakt. In de komende uren gaat ze de speelsters één voor één inlichten.

"We zijn er wel uit, maar dat ga ik niet op tv vertellen. Eerst krijgen de speelsters dat te horen en dan maken we het morgen bekend. Daarna hebben we nog even wat vrije dagen, om vervolgens echt op te starten voor Tokio."

Bij de laatste schifting moeten nog zeven speelsters afvallen. Vier van hen worden aangewezen als reserve en reizen mee naar Tokio. In de aanloop naar de Olympische Spelen oefent Nederland op 3 juli nog tegen Zuid-Afrika.