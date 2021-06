Bert van Marwijk heeft met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als groepswinnaar de volgende ronde van het Aziatische kwalificatietoernooi voor het WK van 2022 bereikt. De Emiraten wonnen donderdag met 3-2 van concurrent Vietnam.

De ploeg van bondscoach Van Marwijk leidde bij rust al met 2-0 door doelpunten van Hasan Ali en Ali Ahmed Mabkhout (strafschop), waarna Mahmoud Khamis Al Hammadi voor de 3-0 zorgde. Vietnam kwam nog wel terug tot 3-2, maar de aansluitingstreffer kwam te laat.

Door de overwinning nam de VAE in de laatste speelronde de koppositie over van Vietnam in groep G. De nummer 73 van de FIFA-wereldranglijst voltooide daarmee een fraaie eindsprint, want de laatste vier wedstrijden werden allemaal gewonnen.

In de volgende ronde worden de twaalf beste Aziatische teams verdeeld over twee poules van zes. De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich direct voor het controversiële WK in Qatar, terwijl de nummers drie om één plek in de intercontinentale play-offs spelen.

De 69-jarige Van Marwijk is sinds december vorig jaar weer bondscoach van de VAE. De Limburger was in 2019 al negen maanden de keuzeheer in de oliestaat, maar werd ontslagen omdat hij de tweede ronde van de Golf Cup misliep. Een jaar later werd hij teruggevraagd.

De laatste en enige keer dat de VAE meedeed aan het WK was in 1990 in Italië. Toen was de groepsfase het eindstation.