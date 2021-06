Stefan de Vrij is uiteraard blij en opgelucht dat het naar omstandigheden goed gaat met Christian Eriksen, zijn ploeggenoot van Internazionale die zaterdag tijdens het EK-duel Denemarken-Finland een hartstilstand kreeg. De Deense middenvelder zette dinsdag een foto van zichzelf in het ziekenhuisbed op Instagram.

"Ik was blij toen ik die foto zag. Hij ziet er goed uit", aldus De Vrij. "Ik had hem al een appje gestuurd, waar hij logischerwijs niet op gereageerd heeft. Maar in de groepsapp van Inter meldde hij wel vrij snel dat het goed met hem gaat. Dat was natuurlijk heel mooi nieuws."

De foto op Instagram was het eerste bericht op sociale media van de 29-jarige Eriksen sinds de heftige gebeurtenis zaterdag in het Parken Stadion in Kopenhagen.

"Ik moet nog wat onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan, maar ik ben oké. Ik ga nu mijn ploeggenoten bij Denemarken toejuichen voor de komende wedstrijden", schreef hij erbij.

De foto van Christian Eriksen op Instagram. De foto van Christian Eriksen op Instagram. Foto: Instagram

'Had moeite met slapen'

De Vrij keek zaterdag op de KNVB-campus in Zeist met andere Oranje-internationals naar Denemarken tegen Finland toen Eriksen plots neerviel. "Tien minuten lang was het stil. Ik had kippenvel. Laatst heb ik nog met Christian gebeld, ik kan het goed met hem vinden. En dan ineens gebeurt dit. Het was schrikken."

Stel je vraag op NUjij Wat wil jij weten over het EK? Elke dag geven wij antwoord op een door jullie gestelde vraag. Stel je vraag op NUjij!

Er zijn bij Oranje veel meer spelers die Eriksen goed kennen, vooral door zijn jaren bij Ajax. Daley Blind, die in het verleden ook kampte met hartproblemen, twijfelde of hij zondag tegen Oekraïne wel moest spelen voor Oranje. De Ajax-verdediger was aangeslagen, maar besloot uiteindelijk toch in actie te komen.

De Vrij twijfelde niet. "Maar het hield me wel bezig. Ik had de nacht voor de wedstrijd tegen Oekraïne moeite met slapen. Gelukkig gaat het nu goed met Christian."