Van Gaal werd in het najaar van 1991 bij Ajax aangesteld als opvolger van de vertrokken Leo Beenhakker. © Hollandse Hoogte

In 1992 dirigeerde Van Gaal de Amsterdammers naar de eindzege in de UEFA Cup. © Hollandse Hoogte

Met de Catalanen won Van Gaal de landstitel in 1998 en 1999. © Hollandse Hoogte

Van Gaal stapte in mei 2000 op, nadat Barcelona naast alle hoofdprijzen greep. © ANP

Medio 2000 werd de Amsterdammer benoemd tot bondscoach van Oranje. Nadat Nederland strandde in de voorronde leverde Van Gaal zijn contract in. © ANP

Van Gaal keerde een half jaar later terug bij FC Barcelona. Zijn rentree werd geen succes: in januari 2003 werd de Nederlander de laan uitgestuurd. © ANP

Na een periode als technisch directeur bij Ajax pakte Van Gaal in 2005 bij AZ zijn oude metier weer op. © ANP

In 2007 miste AZ nipt de titel. Een nederlaag in de laatste speelronde tegen Excelsior deed de Alkmaarders de das om. © ANP

Twee seizoenen later kon AZ alsnog feestvieren. Vooral dankzij El Hamdaoui en Dembélé kroonde de club zich tot kampioen. © ANP