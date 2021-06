De Oranjevrouwen hebben dinsdag indruk gemaakt in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won in Enschede met 7-0 van Noorwegen.

Bij rust stond het pas 2-0 voor de Oranjevrouwen dankzij goals van Vivianne Miedema en Sherida Spitse, die fraai scoorde uit een vrije trap. Na de onderbreking tilden Jill Roord, Dominique Janssen, opnieuw Miedema, Shanice van de Sanden en Daniëlle van de Donk de score naar 7-0.

De klinkende zege op de nummer twaalf van de wereldranglijst is een flinke opsteker voor bondscoach Wiegman richting de Olympische Spelen. Afgelopen donderdag verloor Nederland nog met 1-0 van Italië, al deden toen Miedema en Lieke Martens niet mee.

Wiegman maakt woensdag de achttien namen uit haar olympische selectie bekend. Bij de laatste schifting moeten nog zeven spelers afvallen. Vier van hen worden aangewezen als reserve en reizen mee naar Tokio.

Bij het duel in de Grolsch Veste waren 7.500 toeschouwers welkom. Het was voor het eerst sinds Nederland-Slovenië op 12 november 2019 dat er fans op de tribunes zaten bij een interland van de Oranjevrouwen op Nederlands grondgebied.

De Oranjevrouwen mochten zeven keer juichen tegen Noorwegen. De Oranjevrouwen mochten zeven keer juichen tegen Noorwegen. Foto: Pro Shots

Na dertien minuten al 1-0

Met de teruggekeerde Martens en Miedema begonnen de Oranjevrouwen uitstekend aan de wedstrijd in Enschede. Na dertien minuten spelen viel al de 1-0. Miedema vond de verre hoek en liet de Noorse keeper Cecilie Fiskerstrand kansloos.

De openingstreffer van Miedema bleek het startsein van een doelpuntenfestijn in de Grolsch Veste. Na ruim een half uur verdubbelde Spitse de score met een fraai genomen vrije trap van ruim 25 meter afstand.

Na rust vielen de doelpunten helemaal als rijpe appelen. Binnen een tijdbestek van zeven minuten liep Nederland vanaf de 51e minuut uit van 2-0 naar 5-0, door doelpunten van Roord, Janssen en Miedema.

Ondanks wissels van Stefanie van der Gragt en Miedema haalden de Oranjevrouwen het voet niet van het gaspedaal, want in de laatste twintig minuten werd er nog twee keer gescoord. Invaller Van de Sanden stiftte de bal fraai over de Noorse keeper, waarna er veel emotie loskwam bij de aanvaller. Met een fraai afstandsschot voltooide Van de Donk in de 84e minuut de zevenklapper voor Nederland.