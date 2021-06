Ajax heeft keeper Dominik Kotarski dinsdag op huurbasis laten vertrekken. De 21-jarige Kroaat gaat spelen voor HNK Gorica in zijn vaderland. Bij Willem II gaat verdediger Freek Heerkens voor zijn negende seizoen.

Kotarski werd in 2018 door Ajax als groot talent overgenomen van Dinamo Zagreb, maar debuteerde nog niet in de hoofdmacht. Wel kwam hij tot zestig wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken kampioen Divisie.

De keeper, die nog een contract voor twee jaar heeft, had afgelopen seizoen concurrentie van onder anderen André Onana, Maarten Stekelenburg en Kjell Scherpen. HNK Gorica heeft een optie tot koop bedongen.

Ajax is al druk bezig met het invullen van de keepersposities voor volgend seizoen. Het lijkt er namelijk op dat naast Kotarski ook Onana en Scherpen zullen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Daartegenover staat de komst van Remko Pasveer - hij werd overgenomen van Vitesse - en Jay Gorter, die afgelopen seizoen veel indruk maakte bij Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie.

Een lachende Freek Heerkens zet zijn handtekening onder een nieuw contract bij Willem II. Een lachende Freek Heerkens zet zijn handtekening onder een nieuw contract bij Willem II. Foto: Pro Shots

Willem II'er Heerkens tekent voor een jaar bij

Bij Willem II verlengde Heerkens zijn aflopende contract. De 31-jarige verdediger is toe aan zijn negende seizoen in Tilburg en is de langst zittende speler uit de selectie. Hij speelde al 183 officiële duels voor de 'Tricolores'.

Afgelopen seizoen stond Heerkens door een blessure regelmatig aan de kant. In de wedstrijden die hij wél speelde, droeg de Brabander vijf keer de aanvoerdersband.

Verder maakte promovendus SC Cambuur dinsdag bekend dat Sam Hendriks voor een jaar is vastgelegd. De 26-jarige aanvaller was transfervrij nadat zijn contract bij Go Ahead Eagles afliep.

Hendriks keert terug bij de club waar hij in 2019 al een half jaar speelde als huurling van OH Leuven. De Belgen verhuurden hem in januari 2020 opnieuw aan Cambuur, maar toen kwam hij niet in actie wegens de coronapandemie.