Hoewel het EK pas net is begonnen, gaan PSV en Feyenoord woensdag al de koker in bij de loting voor de start van hun Europese seizoen. Een overzicht van de clubs die ze kunnen treffen.

Omdat niet Manchester United maar Villarreal vorige maand de Europa League won, is PSV veroordeeld tot een plek in de tweede voorronde van de Champions League. Daarna wachten eventueel nog de derde voorronde en de play-offs.

De ploeg van coach Roger Schmidt moet dus drie rondes overleven en bij de start van het Europese seizoen wacht al een vrij pittige tegenstander.

In de route van niet-kampioenen zit PSV met Celtic, Sparta Praag, Rapid Wien, Galatasaray en FC Midtjylland in de tweede ronde. Op basis van een geplaatste status kunnen de Eindhovenaren van die clubs alleen Rapid Wien, Galatasaray of Midtjylland treffen.

Het tweeluik is op 20/21 juli en 27/28 juli. Als PSV de tweede voorronde overleeft, dan zijn in de volgende ronde in ieder geval Shakhtar Donetsk, Benfica en AS Monaco mogelijke tegenstanders. Bij verlies wacht de derde Europa League-voorronde.

Mogelijke tegenstanders PSV Rapid Wien (Oos)

Galatasaray (Tur)

FC Midtjylland (Den)

Feyenoord in voorronde nieuwe Conference League

Ook Feyenoord hoort woensdag wie de tegenstander is bij de start van het Europese seizoen. De ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot begint in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.

Feyenoord heeft net als PSV een geplaatste status, wat betekent dat ploegen als FC Basel, FC Kopenhagen, Viktoria Plzen en KAA Gent worden ontlopen.

Het Poolse Pogon Szczecin is een van de negen clubs die de Rotterdammers wél kunnen tegenkomen. De andere mogelijke opponenten zijn FK Dedic, FC Drita, Racing FC Union Luxemburg, Breidablik, La Fiorita, Birkirkara FC, FC Sfântul Gheorghe en FK Partizani.

De wedstrijden van Feyenoord zijn op 22 en 29 juli. Als de Rotterdammers verliezen, zijn ze Europees direct uitgespeeld.

De loting voor de Champions League-voorrondes begint woensdag om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon. Om 13.30 uur gaan de Conference League-clubs de koker in.