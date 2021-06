Rick van Drongelen speelt vanaf komend seizoen weer in de Duitse Bundesliga. Union Berlin heeft de Rotterdamse verdediger overgenomen van Hamburger SV, zo hebben beide clubs dinsdag bekendgemaakt.

Het is niet bekend voor hoeveel jaar de 22-jarige Van Drongelen heeft getekend bij de club uit Berlijn, die afgelopen seizoen met Sheraldo Becker in de gelederen verrassend als zevende eindigde in de Bundesliga. Naar verluidt is er 500.000 euro voor hem betaald.

Van Drongelen maakte in 2017 op achttienjarige leeftijd de overstap van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV, dat destijds op het hoogste niveau van Duitsland uitkwam. In datzelfde seizoen degradeerde de club voor het eerst in de clubgeschiedenis uit de Bundesliga.

In de daaropvolgende jaren liep HSV met basisklant Van Drongelen steeds promotie mis. Door zwaar blessureleed kwam hij dit seizoen tot slechts vier wedstrijden in de 2. Bundesliga. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 1 maart dit jaar.

"Het afgelopen seizoen was voor mij persoonlijk heel moeilijk en ik ben heel blij dat ik de overstap maak naar Union Berlin", zegt Van Drongelen op de site van Union Berlin. "Ik ben trots om deel uit te gaan maken van een team dat de laatste jaren zo veel stappen heeft gemaakt."