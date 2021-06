Vivianne Miedema en Lieke Martens maken dinsdag hun opwachting bij de Oranjevrouwen voor de oefeninterland tegen Noorwegen. Het duo begint in de basis van bondscoach Sarina Wiegman, die haar sterkste opstelling heeft geformeerd voor het duel in Enschede.

De 28-jarige Martens kreeg afgelopen donderdag in de verloren oefeninterland tegen Italië (1-0) nog rust van Wiegman, terwijl spits Miedema eveneens in de wedstrijdselectie ontbrak vanwege een lichte blessure. Zij vormen met rechtsbuiten Jill Roord de voorhoede van de Oranjevrouwen tegen Noorwegen.

Met Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen staan de vertrouwde namen op het middenveld, terwijl in de defensie Dominique Janssen als linksachter de voorkeur krijgt boven Merel van Dongen. Opvallend is dat Sisca Folkertsma opnieuw de rechtsback is. Het centrum wordt gevormd door Stefanie van der Gragt en Aniek Nouwen. Sari van Veenendaal is opnieuw de keeper.

Voor bondscoach Wiegman is de oefeninterland tegen Noorwegen de laatste testcase voor de bekendmaking van de olympische selectie. De keuzevrouw maakt woensdag de achttien namen bekend voor de Spelen in Tokio. Voor die selectie moeten nog zeven speelsters afvallen. Vier van hen zullen als reserve wel meereizen naar Japan, maar niet tot de wedstrijdselectie behoren.

Wiegman zei vorige week bij een persmoment dat ze al "80 tot 85 procent" van de selectie in haar hoofd heeft, zonder daarbij namen te noemen. Ze wilde toen niet zeggen welke knopen ze moest doorhakken en op welke posities.

Sarina Wiegman moet na de oefeninterland tegen Noorwegen de laatste knopen doorhakken voor haar olympische selectie. Foto: ANP

Nederland was machteloos tegen Italië

Nederland moet zich tegen Noorwegen zien te herstellen van de nederlaag tegen Italië. De machteloze Oranjevrouwen gingen donderdag met 1-0 onderuit in het Italiaanse Ferrara door een benutte strafschop van Cristiana Girelli.

In de wedstrijd kregen Renate Jansen, Katja Snoeijs en Lineth Beerensteyn de kans om zich te bewijzen voor de olympische selectie, maar dat verliep bepaald niet vlekkeloos. Nederland creëerde amper kansen en maakte een machteloze indruk. Jansen, Snoeijs en Beerensteyn zitten tegen Noorwegen op de bank.

Bij het duel in de Grolsch Veste in Enschede zijn dinsdag 7.500 toeschouwers welkom. Het duel begint om 18.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Ainara Acevedo Dudley. Op 3 juli spelen de Oranjevrouwen nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Afrika.

Opstelling Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Folkertsma, Van der Gragt, Nouwen, D. Janssen; Spitse, Van de Donk, Groenen; Roord, Miedema, Martens.