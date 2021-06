Maarten Stekelenburg zegt dat hij er niet op rekende dat bondscoach Frank de Boer voor hem zou kiezen als eerste doelman van Oranje. De 38-jarige keeper krijgt de voorkeur boven Tim Krul en werd zondag tegen Oekraïne de oudste Nederlands elftal-speler ooit op een EK.

"Ik ging er niet van uit dat ik eerste doelman zou worden", vertelde Stekelenburg dinsdag op een persmoment van Oranje. "Sinds het begin van de voorbereiding hebben alle drie de keepers keihard getraind en een goede indruk gemaakt. En dan is het aan de bondscoach."

Enkele dagen voor het treffen met Oekraïne hoorde Stekelenburg dat hij zou gaan spelen. "We moesten met de keepers bij de bondscoach komen en toen werd het verteld. Ik was er heel blij mee."

Met zijn basisplaats op het EK is de wonderlijke comeback van Stekelenburg compleet. Door de dopingschorsing van André Onana werd hij eerste keus bij Ajax en na het wegvallen van Jasper Cillessen greep hij ook zijn kans bij Oranje. "Als je me begin dit seizoen gezegd had dat ik een EK zou gaan spelen, had ik je heel hard uitgelachen. Maar ja, zo kan het lopen in het voetbal."

De drie keepers van Oranje: Marco Bizot, Maarten Stekelenburg en Tim Krul. De drie keepers van Oranje: Marco Bizot, Maarten Stekelenburg en Tim Krul. Foto: Pro Shots

'Niet vergelijken met schot Kaka'

Stekelenburg, die in september zijn 39e verjaardag viert, is de oudste van alle 622 spelers op dit EK. "Ik heb het ook gelezen. Het is leuk, maar niet meer dan dat."

Het EK is zijn vijfde eindtoernooi met Oranje, met zijn redding in de kwartfinales van het WK 2010 tegen Brazilië op een schot van Kaká als absoluut hoogtepunt. Zondag tegen Oekraïne klopte Andriy Yarmolenko hem wel met een schot in de kruising.

"Ik vind dat je dat schot niet kan vergelijken met het schot van elf jaar geleden. Of ik veranderd ben sindsdien? Ik heb meer ervaring en ben daardoor nog rustiger geworden. Dat is in ieder geval een voordeel."