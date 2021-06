De raad van commissarrisen (rvc) van NAC Breda heeft zich dinsdag uitgesproken over de onrust die intern is ontstaan. Het zou vooral tussen trainer Maurice Steijn en technisch directeur Ton Lokhoff totaal niet boteren.

NAC stelde clubicoon Lokhoff begin dit jaar aan als technisch directeur, maar zijn aanstelling zou niet in goede aarde zijn gevallen bij Steijn. De laatste dagen wordt daardoor veelvuldig gespeculeerd over een vertrek van de trainer of Lokhoff. De rvc is bekend met de situatie, maar roept op tot verbroedering.

"We geven algemeen directeur Mattijs Manders een duidelijke opdracht mee: houd vast aan de doelstellingen van de club, met behoud van zowel de technisch directeur als de hoofdtrainer. Zorg voor een omgeving waarin dat mogelijk is", aldus de raad van commissarissen in een verklaring.

"Wij vinden dat het aan de hoofdrolspelers zelf is om de onderlinge geschillen samen op te lossen, als volwassen mensen. We willen het patroon van ontslag bij onenigheid of druk van buitenaf doorbreken. Dat lijkt gewoonte geworden in het voetbal en helaas ook bij onze club, maar dat is geen duurzame aanpak. Het is duur, werkt beschadigend en verslechtert de prestaties van onze club."

Technisch directeur Ton Lokhoff en trainer Maurice Steijn zouden het niet goed met elkaar kunnen vinden bij NAC. Foto: Pro Shots

'De tijd van ruzie moet voorbij zijn'

NAC plaatste zich afgelopen seizoen voor de play-offs voor promotie naar de Eredivisie en knokte zich door overwinningen op Almere City en FC Emmen naar de finale. NEC dwong echter promotie af door in het Rat Verlegh Stadion met 1-2 te winnen.

Steijn is sinds de zomer van 2020 trainer van NAC en ligt nog tot medio 2023 vast bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Onlangs werd zelfs Dirk Kuijt in verband gebracht met NAC omdat hij zou zijn gespot in het Rat Verlegh Stadion, maar door de stellingname van de rvc lijkt Steijn gewoon te kunnen blijven zitten.

"Het belang van NAC moet altijd bij iedereen vooropstaan, dus de tijd van ruzie moet voorbij zijn, er moet nu worden samengewerkt. Ton en Maurice krijgen de opdracht om de juiste omstandigheden voor goede prestaties te creëren. Deze moeten uiterlijk bij de start van de voorbereiding eind juni 2021 zijn gerealiseerd."