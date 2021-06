Liefst 41 mensen die betrokken zijn bij de Copa América zijn positief getest op het coronavirus, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid van gastland Brazilië bekendgemaakt.

Het gaat om 31 spelers en leden van deelnemende voetbaldelegaties en tien werknemers van verschillende voor het evenement ingehuurde bedrijven. De tests zijn tot en met afgelopen zondag afgenomen.

Welke teams zijn getroffen, is niet bekendgemaakt. Eerder werd al duidelijk dat leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties COVID-19 hebben.

Venezuela had zaterdag vijftien nieuwe spelers opgeroepen na positieve coronatests van een twaalftal van zijn delegatieleden, onder wie acht spelers. Een dag later verloor het elftal kansloos met 3-0 tijdens de openingswedstrijd tegen Brazilië.

De recente coronabesmettingen zijn een klap voor de Copa América, die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.

Vanwege de zorgwekkende situatie in Brazilië probeerden actiegroepen vorige week nog via de rechter af te dwingen dat de Copa América afgelast zou worden, maar het Hooggerechtshof in Brazilië besloot het toernooi voor Zuid-Amerikaanse landen door te laten gaan.