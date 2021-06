Lionel Messi heeft Argentinië maandagavond ondanks een doelpunt niet aan de zege kunnen helpen in de eerste wedstrijd van de Copa América. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni bleef in Rio de Janeiro op een 1-1-gelijkspel steken tegen Chili.

Messi zorgde in de 33e minuut voor de openingstreffer door een vrije trap vanaf 25 meter binnen te schieten. De sterspeler van FC Barcelona vierde zijn treffer door een juichgebaar van wijlen Diego Maradona tijdens het WK 1986 na te doen.

Messi sprong en stak een gebalde vuist vlak achter zijn hoofd in de lucht. Zo juichte Maradona op het WK 1986 ook na zijn treffer met de 'hand van God' tegen Engeland.

Voor de wedstrijd tussen de Argentijnen en Chilenen werd uitgebreid stilgestaan bij Maradona, die afgelopen november is overleden. Met een lichtspektakel en een 3D-animatie werden diverse hoogtepunten van de voormalige sterspeler getoond.

Tagliafico speelt negentig minuten mee

Het doelpunt van Messi was echter niet voldoende voor de overwinning. Chili kwam dertien minuten na rust op gelijke hoogte door Eduardo Vargas. De aanvaller kopte de bal uit de rebound binnen nadat de Argentijnse doelman Emiliano Martínez de penalty van Arturo Vidal tegen de lat had getikt.

Twee weken geleden werd Vidal nog vanwege COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, maar de 34-jarige middenvelder van Internazionale was op tijd hersteld om aan de Copa América mee te doen.

Ajax-linksback Nicolás Tagliafico deed maandagavond de hele wedstrijd mee bij Argentinië, terwijl Lisandro Martínez negentig minuten op de bank zat. Tien dagen geleden speelden Argentinië en Chili ook al gelijk in een WK-kwalificatieduel en toen werd het eveneens 1-1.

De andere wedstrijd in groep A werd gewonnen door Paraguay, dat met 3-1 te sterk was voor Bolivia. Uruguay is het vijfde land in die poule. Ook groep B bestaat uit vijf landen en alleen de onderste ploeg plaatst zich niet voor de kwartfinales.

De Copa América zou eigenlijk in Argentinië en Colombia worden gehouden, maar vanwege zorgwekkende coronacijfers (Argentinië) en politieke onrust (Colombia) vielen die landen af. Brazilië mag het toernooi nu voor de tweede keer op rij organiseren.