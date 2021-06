Argentinië en Chili zijn de Copa América begonnen met een gelijkspel. In het onderlinge treffen in Rio de Janeiro werd het 1-1. Lionel Messi scoorde voor de Argentijnen, Eduardo Vargas maakte later de gelijkmaker voor Chili.

FC Barcelona-speler Messi schoot in de 33e minuut een vrije trap vanaf 25 meter binnen, maar die treffer bleek niet voldoende voor de overwinning.

Chili kwam na dertien minuten spelen in de tweede helft op gelijke hoogte door Vargas. Die kopte de bal uit de rebound binnen nadat de Argentijnse doelman Emiliano Martinez de penalty van Arturo Vidal tegen de lat had getikt.

Tien dagen geleden speelden Argentinië en Chili ook al gelijk in een WK-kwalificatieduel. Ook toen werd het 1-1.

Onbekend of Copa América door zou gaan

Het was lange tijd de vraag of de Copa América wel door zou kunnen gaan. Het toernooi voor Zuid-Amerikaanse landen zou eigenlijk in Argentinië en Colombia worden gehouden, maar die vielen weg als gastland. Argentinië worstelt nog met het coronavirus en in Colombia is het al lange tijd onrustig door politieke protesten.

Uiteindelijk besloot Brazilië de organisatie op zich te nemen. Actiegroepen probeerden het doorgaan van de Copa América nog via de rechter tegen te houden, maar het Hooggerechtshof in het land besloot deze week het toernooi niet te schrappen.