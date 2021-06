Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen heeft steun gekregen van wereldvoetbalbond FIFA in haar pleidooi om de selecties voor de Olympische Spelen uit te breiden naar 22 speelsters.

Het internationaal olympisch comité (IOC) moet daar nu toestemming voor geven. Wiegman hoopt dat het IOC dit op zeer korte termijn doet, want woensdag maakt ze haar selectie voor het olympische voetbaltoernooi bekend.

"Wij hebben ons best gedaan, maar het is niet aan ons", zegt Wiegman, die er voorlopig van uitgaat dat ze een selectie moet samenstellen van achttien speelsters plus vier reserves. De bondscoach hoopt dat die vier reserves, die alleen mee zouden mogen naar Japan om te trainen en in principe niet om wedstrijden te spelen, onderdeel van haar selectie mogen worden.

"Want er gebeurt nog weleens wat om ons heen", zo doelt Wiegman op de situatie met het coronavirus. "We hebben de FIFA inmiddels achter ons staan. Het IOC moet nu antwoord geven op ons verzoek. Ik hoop natuurlijk dat er dinsdagavond duidelijkheid is, maar wij hebben daar geen controle over."

"Op dit moment is de situatie dat een selectie uit achttien speelsters plus vier reserves moet bestaan. We willen duidelijk zijn naar de speelsters over hun rollen binnen het team. Dus als woensdag de situatie nog steeds zo is, dan maken we bekend wie de achttien speelsters in de selectie zijn en wie de vier reserves. Daarnaast blijven een paar speelsters stand-by."

Dinsdagavond oefenen de Oranjevrouwen in Enschede tegen Noorwegen. Een dag later maakt Wiegman bekend welke speelsters mee mogen naar Japan.

Miedema en Martens terug in oefenduel met 'beoogde basis' Oranje

Vivianne Miedema en Lieke Martens keren terug Noorwegen terug in het elftal. De twee aanvalsters deden donderdag niet mee in de verloren oefeninterland tegen Italië (1-0). Spits Miedema (Arsenal) was toen niet helemaal fit, linksbuiten Martens (FC Barcelona) kreeg rust en bleef op de bank.

Wiegman greep het duel met Italië aan om te experimenteren. In de aanloop naar de Olympische Spelen wilde ze wat andere speelsters aan het werk zien. "Tegen Noorwegen zijn we van plan wat meer naar de beoogde elf voor de Spelen te gaan", aldus Wiegman. "Ik verwacht niet dat we op alle plekken met de basis starten, maar voor een groot deel wel. Miedema en Martens zijn fit en inzetbaar."

De wedstrijd in en tegen Italië was "erg teleurstellend", aldus Wiegman. "Maar we hebben wel een hoop spelers aan het werk kunnen zien. Op internationaal niveau spelen is voor de meesten toch iets anders dan op clubniveau. We hebben weer wat meer informatie vergaard."

Nederland-Noorwegen begint dinsdag om 18.00 uur.