Gianluigi Buffon zet ook deze zomer nog geen punt achter zijn carrière. De 43-jarige keeper, die vorige maand zijn laatste wedstrijd speelde voor Juventus, heeft besloten nog zeker een seizoen door te gaan.

"Ik heb veertien dagen de tijd genomen om te overdenken of ik zou stoppen of niet", zegt de 176-voudig Italiaans international maandag tegen Sky Sports. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog zeker een jaar door wil gaan."

Buffon zegt al diverse aanbiedingen te hebben ontvangen. "Daar zitten voorstellen bij van clubs die tot de favorieten behoren in de Champions League. Maar ik heb geen zin om nu nog prijzen te winnen als tweede keeper, dat had ik alleen over voor Juventus."

Volgens Italiaanse media is de kans groot dat Buffon tekent bij Parma, de club waar hij in 1995 zijn imposante loopbaan begon. "Een terugkeer op het oude nest is een mogelijkheid die ik overweeg", beaamt Buffon.

"Samen met mijn zaakwaarnemer zal ik binnen twee of drie dagen een beslissing nemen. Ik leg alles op een weegschaaltje en kijk welke uitdaging me het meeste motiveert." Bij een keuze voor Parma komt Buffon volgend seizoen uit in de Serie B, want de club wist zich niet te handhaven op het hoogste niveau.

Buffon stond tussen 2001 en 2018 ruim vijfhonderd keer onder de lat bij Juventus. Na een kort uitstapje naar Paris Saint-Germain keerde hij in 2019 weer terug. De afgelopen twee seizoenen was de routinier in Turijn vooral stand-in voor eerste doelman Wojciech Szczesny.