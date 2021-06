Feyenoord heeft het contract van Tyrell Malacia maandag met een jaar verlengd. De linksback ligt nu tot medio 2024 vast in Rotterdam.

De 21-jarige Malacia maakte eind 2017 zijn debuut voor Feyenoord en groeide in de afgelopen jaren uit tot vaste waarde bij de Rotterdammers. De vleugelverdediger had afgelopen seizoen onder trainer Dick Advocaat een vaste basisplaats, al miste hij ook een aantal wedstrijden door blessureleed.

In totaal speelde Malacia al 86 officiële duels voor Feyenoord, waarin hij drie keer scoorde en vijf assists gaf. Onlangs deed de geboren Rotterdammer met Jong Oranje mee aan de knock-outfase van het EK onder 21 jaar. Zowel in de kwartfinale tegen Frankrijk (2-1-zege) als in de halve finale tegen Duitsland (1-2-verlies) had hij een basisplek.

"Voor de club is het natuurlijk fantastisch om een voetballer die zich als jeugdspeler heeft opgewerkt naar het eerst elftal langer aan zich te binden", zegt technisch directeur Frank Arnesen op de site van Feyenoord over de contractverlenging van Malacia.

"Tyrell heeft zich zeker afgelopen seizoen ontzettend goed ontwikkeld en heeft daarna bij Jong Oranje ook een uitstekende rol gespeeld. Die progressie willen we voortzetten, zodat Tyrell een nog belangrijkere waarde gaat vertegenwoordigen binnen het eerste elftal en voor Feyenoord in het algemeen."

Malacia vindt het zelf ook nog te vroeg om bij Feyenoord te vertrekken. "Dit is mijn club, al sinds ik hier in 2008 binnenkwam. Sindsdien groei ik ieder jaar als voetballer, dus dan is het logisch om langer bij Feyenoord te willen blijven."