Titelverdediger Brazilië is zondag goed aan de Copa América begonnen. De ploeg van bondscoach Tite was in Brasilia met 3-0 te sterk voor Venezuela, dat door de vele coronabesmettingen niet met het sterkste elftal speelde.

Twaalf teamleden van Venezuela werden zaterdag positief getest op het coronavirus, onder wie acht spelers. Bondscoach José Peseiro besloot daarom om liefst vijftien nieuwe spelers op te roepen, waardoor zijn ploeg tegen Brazilië in een unieke samenstelling speelde.

In de eerste helft wist Venezuela de schade nog beperkt te houden, want bij rust stond het 'slechts' 1-0 door een doelpunt van Marquinhos. Neymar zorgde in de 63e minuut met een penalty voor de tweede treffer en hij was met een assist vlak voor tijd medeverantwoordelijk voor de 3-0 van Gabriel Barbosa.

De andere wedstrijd in groep B werd gewonnen door Colombia, dat met 1-0 te sterk was voor Ecuador. Edwin Cardona zorgde vlak voor rust voor de enige treffer van de wedstrijd. Peru, dat bij de vorige editie verrassend de finale haalde en die toen van Brazilië verloor, is de vijfde ploeg in de poule.

Neymar was met een doelpunt en een assist belangrijk voor Brazilië. Neymar was met een doelpunt en een assist belangrijk voor Brazilië. Foto: AFP

Lang onzeker of Copa América door kon gaan

Het was lange tijd de vraag of de Copa América wel door zou kunnen gaan. Het toernooi voor Zuid-Amerikaanse landen zou eigenlijk in Argentinië en Colombia worden gehouden, maar die vielen weg als gastland. Argentinië worstelt nog met het coronavirus en in Colombia is het al lange tijd onrustig door politieke protesten.

Uiteindelijk besloot Brazilië de organisatie op zich te nemen. Actiegroepen probeerden het doorgaan van de Copa América nog via de rechter tegen te houden, maar het Hooggerechtshof in het land besloot deze week het toernooi niet te schrappen.

Er zijn in totaal twee poules op de Copa América. Groep A bestaat uit Argentinië, Bolivia, Chili, Paraguay en Uruguay. De Argentijnen spelen maandag een wedstrijd tegen Chili (aftrap 23.00 uur Nederlandse tijd).