Venezuela heeft zaterdag vijftien nieuwe spelers opgeroepen voor de Copa América, nadat twaalf leden van de delegatie aan de vooravond van de openingswedstrijd tegen gastland Brazilië positief werden getest op het coronavirus. Onder de besmette leden zijn acht spelers.

De Portugese coach José Peseiro van Venezuela zegt dat het uitvallen van de spelers de voorbereiding van zijn elftal danig heeft verstoord. "Morgen spelen we met elf spelers die nog nooit eerder samen hebben getraind of gespeeld."

Ook vier mensen van de Boliviaanse delegatie werden positief getest. Volgens een verklaring van de Boliviaanse voetbalbond gaat het om drie spelers en één lid van de technische staf.

De corona-uitbraak in het Venezolaanse team is een nieuwe klap voor de Copa América, die veelvuldig wordt bekritiseerd vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië. Dat is het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.

Het openingsduel tussen Brazilië en Venezuela begint zondag om 23.00 uur Nederlandse tijd. De Copa América wordt gespeeld in vijf stadions in vier steden: Brasilia, Cuiabá, Goiânia en Rio de Janeiro, dat twee stadions heeft.

De stadions blijven leeg bij de 47e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap.