Curaçao is de play-offs in de tweede ronde van de WK-kwalificatie zaterdag (lokale tijd) begonnen met een 2-1-nederlaag tegen Panama. Dinsdag is de return in Willemstad.

De ploeg van interim-bondscoach Patrick Kluivert (die de van een coronabesmetting herstellende Guus Hiddink vervangt) kwam in Panama met 2-0 achter door treffers van Alberto Quintero en Cecilio Waterman in de tweede helft.

Dankzij de aansluitingstreffer van Rangelo Janga in de 87e minuut heeft Curaçao toch nog perspectief voor de return. De aanvaller van NEC scoorde van dichtbij uit de rebound.

Bij Curaçao stonden (voormalig) Eredivisie-spelers als Eloy Room, Cuco Martina, Juriën Gaari, Suently Alberto, Vurnon Anita, Jarchinio Antonia en Juninho en Leandro Bacuna in de basis.

De winnaar van het tweeluik tussen Curaçao en Panama plaatst zich voor de derde kwalificatieronde van de CONCACAF, de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond. Daarin stromen toplanden als Mexico, de Verenigde Staten en Costa Rica in.