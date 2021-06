Ajax heeft zaterdag de komst van Jay Gorter afgerond. De beste keeper van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen komt over van Go Ahead Eagles en tekent een contract tot medio 2025 bij de 35-voudig landskampioen.

De overgang van de 21-jarige Gorter hing al een tijdje in de lucht. Begin deze maand maakten De Telegraaf en VI al melding van een akkoord tussen Ajax en Go Ahead, die het echter toch nog een tijdje oneens schenen te zijn over de voorwaarden.

Het is niet bekend hoeveel Ajax betaalt voor Gorter, die bij de kersverse Eredivisionist nog een contract tot de zomer van 2024 had en terugkeert bij de club waar hij tussen 2010 en 2014 in de jeugd speelde.

Na zijn Ajax-periode verkaste Gorter naar AZ, dat hij drie jaar geleden voor Go Ahead verliet. Bij de Deventenaren maakte de geboren Purmerender afgelopen seizoen veel indruk in de Keuken Kampioen Divisie door in 37 competitieduels liefst 25 keer zijn doel schoon te houden.

Met die prestaties brak hij het record van Tonny van Leeuwen, die in het seizoen 1970/1971 in dienst van GVAV 23 keer de nul hield. Gorter kon naar verluidt naar meer Eredivisie-clubs, maar heeft nu dus voor Ajax gekozen.

Jay Gorter was gewild na zijn ijzersterke seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Foto: Pro Shots

'Ik krijg de kans om me te bewijzen'

In de Johan Cruijff ArenA volgt Gorter vermoedelijk derde doelman Kjell Scherpen op, die al een tijdje wordt gelinkt aan Brighton & Hove Albion. Ajax legde ook al Vitesse-keeper Remko Pasveer vast.

Op de site van Go Ahead zegt Gorter dat hij de tijd krijgt om zich te ontwikkelen. "Mijn streven is om de plek van de ervaren keepers over te nemen zodra ik er klaar voor ben. Wanneer dat precies is, zal de komende periode gaan uitwijzen. Alle doelmannen krijgen de kans om zich te bewijzen en de beste keeper zal spelen."

Met Maarten Stekelenburg en André Onana heeft Ajax nóg twee keepers onder contract. Onana, die donderdag van het internationaal sporttribunaal CAS hoorde dat zijn dopingschorsing is teruggebracht van twaalf tot negen maanden, lijkt echter net als Scherpen te vertrekken.

Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint voor het Ajax van trainer Erik ten Hag op zaterdag 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen NEC, dat net als Go Ahead Eagles gepromoveerd is.