Maarten Stekelenburg is de eerste keeper van Oranje op het EK, zo heeft bondscoach Frank de Boer zaterdag bekendgemaakt op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Oekraïne. De 38-jarige Ajax-keeper krijgt de voorkeur boven Tim Krul.

"Stekelenburg is de nummer één. Het was moeilijk. Alle respect voor Tim, maar ik kies voor Maarten", aldus De Boer.

Jasper Cillessen was de beoogde eerste doelman van Oranje voor het EK, maar De Boer besloot hem niet mee te nemen, omdat de keeper van Valencia positief was getest op het coronavirus.

De 33-jarige Krul en de vijf jaar oudere Stekelenburg kregen vervolgens allebei de kans in de voorbereiding. Krul keepte tegen Schotland (2-2) en Stekelenburg tegen Georgië (3-0), terwijl al duidelijk was dat Marco Bizot de derde keeper van Oranje is op het EK. Nu is dus duidelijk dat Stekelenburg eerste keeper is.

De 59-voudig Oranje-international wordt door zijn basisplaats de oudste speler ooit van Oranje op een EK. Hij neemt het record over van Arnold Mühren, die in 1988 op 37-jarige leeftijd Europees kampioen werd met Nederland.

De drie keepers van Oranje. De drie keepers van Oranje. Foto: ANP

Stekelenburg keepte eerder op WK 2010 en EK 2012

Op het WK van 2010 en het EK van 2012 was Stekelenburg ook al eerste keeper van Oranje en op het WK van 2006 en het EK van 2008 had hij een reserverol. De afgelopen jaren was hij niet in beeld bij Oranje, omdat hij in clubverband meestal op de bank zat. Bij Ajax begon hij dit seizoen ook als reservekeeper, maar door de dopingschorsing van André Onana werd hij in februari alsnog eerste keus. Een maand later keerde hij zonder te spelen terug in de Oranje-selectie, maar nu zal hij dus wel starten tegen Oekraïne.

Matthijs de Ligt moet het duel met Oekraïne aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Juventus is zo goed als hersteld van een liesblessure, maar er wordt geen risico genomen. Jurriën Timber zal De Ligt hoogstwaarschijnlijk centraal achterin vervangen in de 5-3-2-formatie van De Boer.

Nederland-Oekraïne begint zondag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Bij Oostenrijk-Noord-Macedonië, de andere wedstrijd in groep C, is de aftrap om 16.00 uur in Boekarest.