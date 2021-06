PEC Zwolle heeft zaterdag opnieuw een doelman gehaald met het oog op het komende seizoen. De 'Blauwvingers' versterken zich met Jasper Schendelaar, die de concurrentiestrijd onder de lat aan moet gaan met Kostas Lamprou.

De twintigjarige Schendelaar komt transfervrij over van AZ, dat hem afgelopen seizoen aan Telstar verhuurde. De geboren Alkmaarder tekent in Zwolle een contract voor twee seizoenen met de optie op een derde jaar.

Hoewel Schendelaar nog geen Eredivisie-wedstrijd speelde, staat hij wel bekend als keeperstalent. Hij stond afgelopen seizoen in 36 van de 38 competitiewedstrijden van Telstar onder de lat en werd in het najaar van 2020 door bondscoach Erwin van de Looi bij de selectie van Jong Oranje gehaald vanwege een blessure van Justin Bijlow.

"Jasper is een talentvolle doelman met een eigen stijl", zegt technisch manager Mike Willems van PEC. "Dat hij goed kan keepen, was al vroeg duidelijk. Het is ook niet voor niets dat clubs als Arsenal en Ajax achter hem aanzaten. Nu is het aan hem om hier in Zwolle naam te maken en zich te laten gelden."

PEC Zwolle is deze week behoorlijk actief op de transfermarkt, want de Eredivisionist nam donderdag doelman Lamprou transfervrij over van RKC Waalwijk en legde vrijdag Siemen Voet vast. De centrale verdediger komt over van Club Brugge.

PEC eindigde het afgelopen seizoen op de dertiende plek in de Eredivisie, acht punten boven de degradatiestreep. De Zwollenaren worden volgend seizoen getraind door Art Langeler.