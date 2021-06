Bert van Marwijk heeft vrijdag met de Verenigde Arabische Emiraten opnieuw een overwinning geboekt in de WK-kwalificatiereeks. De ploeg van de Nederlandse bondscoach won in Dubai simpel met 5-0 van Indonesië en is dicht bij een plek in de volgende kwalificatieronde.

Ali Mabkhout en Fábio Lima bezorgden de VAE voor rust een 2-0-voorsprong. Vroeg in de tweede helft breidde Mabkhout de marge uit een strafschop verder uit en maakte ook Lima zijn tweede treffer. Sebastián Tagliabué bepaalde in de slotfase de eindstand.

De Emiraten boekten hun derde overwinning op rij. Afgelopen maandag werd 3-1 van Thailand gewonnen en vorige week met 4-0 van Maleisië.

Dankzij de zege op Indonesië is de VAE met vijftien punten in ieder geval zeker van de tweede plaats in groep G. De achterstand op koploper Vietnam is twee punten. Komende dinsdag sluit de ploeg van Van Marwijk de tweede kwalificatieronde af met een thuiswedstrijd tegen Vietnam.

De groepswinnaar gaat sowieso door naar de volgende kwalificatieronde. Ook de vier beste nummers twee in deze groepsfase mogen blijven hopen op WK-deelname. Op dit moment behoort de VAE tot de vier beste nummers twee.

De 69-jarige Van Marwijk is bezig aan zijn tweede periode als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, dat alleen in 1990 aan het WK meedeed. Toen was de groepsfase het eindstation.