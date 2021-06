De Duitse voetbalbond DFB heeft VfB Stuttgart-aanvaller Silas Katompa Mvumpa vrijdag voor drie maanden geschorst. De Congolees krijgt die straf omdat hij jarenlang onder een valse naam heeft gespeeld.

Katompa Mvumpa, die onder de naam Wamangituka speelde, kreeg ook een boete van 30.000 euro. Zowel de speler als VfB Stuttgart is akkoord gegaan met de straf. De schorsing duurt tot 11 september.

"Het was voor hem en ons duidelijk dat Silas gesanctioneerd zou worden door de DFB en volgens de statuten moet dat ook zo. De uitspraak houdt ook rekening met de bijzondere omstandigheden in dit geval. We zijn blij dat deze zaak nu gesloten is", schrijft VfB Stuttgart op zijn website.

Afgelopen dinsdag meldde Stuttgart dat Katompa Mvumpa had toegegeven dat Wamangituka niet zijn echte naam is en dat hij het slachtoffer is van zijn voormalige zaakwaarnemer, die hem onder druk zette om zijn identiteit aan te passen. Ook erkende hij 22 in plaats van 21 jaar te zijn.

Silas Katompa Mvumpa scoorde afgelopen elf keer in de Bundesliga. Silas Katompa Mvumpa scoorde afgelopen elf keer in de Bundesliga. Foto: AFP

Katompa Mvumpa werd jarenlang gechanteerd door zaakwaarnemer

Katompa Mvumpa was in 2017 als talent op proef bij Anderlecht, dat hem graag wilde vastleggen. Daarvoor moest hij wel eerst terug naar Congo om een nieuw visum te regelen, omdat zijn toenmalige visum bijna afliep.

Vervolgens is de aanvaller benaderd door een niet nader genoemde zaakwaarnemer die hem onder onder druk zette om zijn identiteit te veranderen. Hij zou hem ervan hebben overtuigd dat hij niet meer terug zou mogen naar Europa, als hij weer terugging naar Congo.

Katompa Mvumpa vertrouwde de man en gaf hem zelfs zijn identiteitspapieren. De zaakwaarnemer zou er echter vooral op uit zijn geweest om de contacten met zijn oude club in Congo te verbreken. In de daaropvolgende jaren werd de speler constant gechanteerd door zijn zaakwaarnemer, die dreigde naar buiten te komen met zijn identiteitswijziging.

In het vonnis is rekening gehouden met de moeilijke omstandigheden van Katompa Mvumpa, die afgelopen seizoen elf keer scoorde in de Bundesliga. De DFB zegt ook blij voor hem te zijn dat hij dit hoofdstuk nu kan afsluiten.