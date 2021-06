Vanaf 30 juni kunnen voetbalstadions mogelijk weer voor de volle capaciteit worden benut. Het demissionaire kabinet overweegt om aan het eind van deze maand weer het maximale aantal toeschouwers toe te laten bij sportevenementen.

Waarschijnlijk moeten fans die een sportwedstrijd bezoeken zich wel laten testen op het coronavirus of een vaccinatiebewijs bij zich dragen. Eerder op vrijdag werd bekend dat onder diezelfde voorwaarden vanaf 30 juni ieder evenement met de volle 100 procent capaciteit door mag gaan.

Het grootste deel van het afgelopen voetbalseizoen werd in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen waren beperkte aantallen toeschouwers welkom.

De eerste voetbalwedstrijd waarbij er weer het maximale aantal toeschouwers welkom is, is waarschijnlijk het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV op 8 augustus. Het Eredivisie-seizoen begint op 13 augustus.

EK-duels met zestienduizend toeschouwers

De versoepeling komt te laat voor de EK-wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. Bij de drie groepswedstrijden van Oranje en bij een achtste finale zijn zestienduizend toeschouwers welkom.

Bij de versoepelingen rond evenementen die vrijdag door het kabinet werden aangekondigd, werd ook bekend dat de 1,5 metermaatregel wordt losgelaten. Bezoekers die het evenement bezoeken, hoeven bovendien ook geen mondkapje te dragen.