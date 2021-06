Sarina Wiegman wil niet te veel waarde hechten aan de verloren oefenwedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Italië in de aanloop naar de Olympische Spelen. De bondscoach, die in het Italiaanse Ferrara niet voor de sterkste opstelling koos, zag haar ploeg donderdagavond met 1-0 verliezen.

"Deze oefenwedstrijden gebruik ik ook om een aantal speelsters aan het werk te zien die jullie (media, red.) nog niet zo vaak hebben gezien. Ook de samenstelling is anders. Ik maak me dus geen zorgen, maar we willen wel snel beter worden", zei Wiegman na de wedstrijd in gesprek met de NOS.

Met onder anderen Sari van Veenendaal, Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen en Sherida Spitse stonden er wel een aantal vaste krachten in de basis, maar onder anderen Vivianne Miedema (niet bij de selectie) en Lieke Martens (bank) kwamen niet in actie. Jill Roord maakte pas in de tweede helft haar opwachting.

Er waren wel basisplaatsen voor speelsters als Katja Snoeijs, Sisca Folkertsma en Renate Jansen, die in een klutssituatie Barbara Bonansea zou hebben geraakt en daarmee een strafschop veroorzaakte. Cristiana Girelli zorgde daardoor al na veertien minuten voor de 1-0 en Oranje bracht daar in de hele wedstrijd te weinig tegenin.

"Ik ben teleurgesteld vanwege de nederlaag, maar ook door het spel", zei Wiegman. "Met deze samenstelling is het logisch dat speelsters moeten wennen, maar het baltempo was zo laag. Italië wist daar wel raad mee. We waren ook erg slordig en konden niet de druk uitoefenen zoals we dat graag wilden. Na rust ging dat beter, maar waren we nog te slordig in de laatste fase."

De Oranjevrouwen spelen dinsdag om 18.00 uur ook nog een oefenwedstrijd tegen Noorwegen voordat Wiegman haar definitieve selectie voor de Olympische Spelen bekendmaakt. Een dag na dat vriendschappelijke duel brengt de bondscoach haar groep terug tot achttien speelsters, plus vier stand-by speelsters. Oranje begint de Spelen op 21 juli tegen Zambia.