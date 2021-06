De Copa América kan zondag gewoon van start gaan. Het Hooggerechtshof in Brazilië besloot vrijdag om het kampioenschap van Zuid-Amerikaanse landen ondanks de risico's met betrekking tot het coronavirus niet te schrappen.

Het Hooggerechtshof boog zich over het vraagstuk naar aanleiding van protesten van actiegroepen, die vinden dat het organiseren van de Copa América vanwege de coronapandemie niet verantwoord is. Brazilië is met honderdduizenden doden een van de landen ter wereld die het zwaarst getroffen zijn door het virus.

Ondanks de protesten besloot een meerderheid van de elf rechters dat de Copa América gewoon door kan gaan. "De autoriteiten moeten wel gezondheidsprotocollen opstellen en ervoor zorgen dat die nageleefd worden om een 'Copavirus' met nieuwe besmettingen en nieuwe virusvarianten te voorkomen", zo staat er in de uitspraak.

Het was al weken onzeker of de Copa América door kon gaan. Het toernooi zou oorspronkelijk worden georganiseerd door Colombia en Argentinië, maar Colombia werd vanwege de politieke onrust geschrapt als gastland. Ruim een week later trok ook Argentinië zich terug vanwege de zorgwekkende coronacijfers in het land.

Het Estádio Nacional de Brasília is een van de stadions waar wedstrijden op de Copa América worden gespeeld. Het Estádio Nacional de Brasília is een van de stadions waar wedstrijden op de Copa América worden gespeeld. Foto: EPA

Brazilië verdedigt titel in eigen land

Nu wordt de Copa América dus voor de tweede editie op rij in Brazilië gespeeld. Het gastland ging er twee jaar geleden met de titel vandoor door de verrassende finalist Peru te verslaan. Titelverdediger Brazilië begint het toernooi zondagavond met een wedstrijd tegen Venezuela.

Er zijn in totaal twee poules met ieder vijf landen. Argentinië, Bolivia, Uruguay, Chili en Paraguay vormen een groep en datzelfde geldt voor Brazilië, Venezuela, Colombia, Ecuador en Peru. De beste vier ploegen plaatsen zich voor de kwartfinales.

Aanvankelijk zouden ook Australië en Qatar meedoen aan de Copa América, maar die landen trokken zich begin dit jaar terug vanwege het drukke speelschema. Het is de laatste jaren gebruikelijk dat landen uit andere delen van de wereld een uitnodiging krijgen voor het toernooi in Zuid-Amerika.