De Oranjevrouwen hebben donderdag hun eerste van drie oefeninterlands in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio verloren. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ging in Ferrara met 1-0 onderuit tegen Italië.

Het enige doelpunt in het lege stadion van voetbalclub SPAL viel na een kwartier uit een omstreden penalty, die werd benut door Cristiana Girelli. Nederland stelde daar teleurstellend weinig tegenover.

De vicewereldkampioen verscheen met een aantal verrassende namen aan de aftrap. Omdat Wiegman woensdag haar selectie voor de Olympische Spelen moet doorgeven, wilde ze nog wat andere speelsters aan het werk zien.

Nederland mag slechts achttien speelsters meenemen naar Japan en Wiegman moet daardoor nog zeven namen schrappen uit haar voorlopige selectie. Vier van hen mogen wel mee als reserve. Het olympisch voetbaltoernooi begint op 21 juli, al vóór de officiële start van het evenement.

De Oranjevrouwen spelen dinsdag een tweede oefenduel. De ploeg neemt het dan in de Grolsch Veste in Enschede op tegen Noorwegen. Voor vertrek naar Tokio volgt er op 3 juli nog een uitzwaaiwedstrijd. De tegenstander en de locatie daarvan zijn nog niet bekend.

De Italiaanse speelsters vieren de voorsprong na een benutte penalty. De Italiaanse speelsters vieren de voorsprong na een benutte penalty. Foto: ANP

Makkelijk gegeven strafschop helpt Italië

Met het oog op de keuzes voor de olympische selectie had Wiegman vooraf al aangegeven niet te beginnen met haar gebruikelijke basisploeg. Zo was er een basisplaats voor Sisca Folkertsma en Katja Snoeijs.

Lieke Martens bleef de hele wedstrijd op de bank, terwijl Vivianne Miedema niet bij de wedstrijdselectie zat. Zonder de vaste namen ontbraken de automatismen bij Oranje, waardoor er amper kansen werden gecreëerd.

Ook Italië stichtte weinig gevaar, maar kwam dankzij een makkelijk gegeven penalty na een kwartier spelen wel op voorsprong. Renate Jansen raakte bij een klutssituatie na een vrije trap Barbara Bonansea, die als een stervende zwaan naar de grond ging. Sari van Veenendaal kon de inzet van Girelli vervolgens niet keren.

Sarina Wiegman moet nog flink gaan puzzelen de komende dagen. Sarina Wiegman moet nog flink gaan puzzelen de komende dagen. Foto: ANP

Kansen schaars voor Oranjevrouwen

De eerste echte kans voor Nederland kwam er pas na een klein uur spelen. Daniëlle van de Donk kreeg de bal na een uitstekende assist van Folkertsma net niet achter de Italiaanse keeper Laura Giuliani.

Het bleek een schaars hoogtepunt uit een verder matig optreden van de Oranjevrouwen, die Italië nog twee grote kansen op de 2-0 zagen missen. Na een vloeiende aanval schoot spits Bonansea net naast, even later wist de ver uit haar doel gekomen Van Veenendaal redding te brengen.