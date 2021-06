Doelman Kostas Lamprou heeft weer een nieuwe club gevonden in de Eredivisie. De 29-jarige Griek verhuist transfervrij van RKC Waalwijk naar PEC Zwolle, dat aanvaller Virgil Misidjan naar FC Twente ziet vertrekken.

Lamprou tekent een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. Hij speelde eerder voor Feyenoord, Willem II, Ajax en Vitesse en RKC in de Eredivisie. De 1.76 meter lange keeper verbleef ook een half jaar op huurbasis bij Excelsior, maar kreeg daar geen speeltijd.

Lamprou deed afgelopen seizoen alle competitiewedstrijden van RKC van begin tot eind mee. De Waalwijkers wisten zich rechtstreeks te handhaven in de Eredivisie.

Met zes Eredivisie-clubs komt een record voor Lamprou in zicht. Zes spelers (Marco Boogers, Chris Dekker, Ruud Geels, Youssouf Hersi, Henny Meijer en Erik Falkenburg) kwamen ooit voor zeven verschillende ploegen uit.

Misidjan verruilt PEC voor Twente

PEC Zwolle nam donderdag afscheid van Misidjan. De snelle vleugelspits stapt transfervrij over naar FC Twente. De 27-jarige Misidjan tekent voor twee seizoenen in Enschede. Eerder speelde hij bij Willem II, Ludogorets (Bulgarije) en FC Nürnberg (Duitsland).

PEC nam Misidjan afgelopen winter transfervrij over van de Duitse club. In vijftien duels was de aanvaller goed voor drie treffers.

"Na een gesprek met technisch directeur Jan Streuer en trainer Ron Jans was mijn gevoel bij Twente direct goed. Na een moeilijke periode heb ik me afgelopen maanden bij Zwolle weer kunnen laten zien, die lijn wil ik bij FC Twente doortrekken", zegt Misidjan op de website van zijn nieuwe club.

Na PSV-doelman Lars Unnerstall is Misidjan de tweede aanwinst voor komend seizoen bij Twente.