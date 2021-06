Jürgen Klopp vindt dat Georginio Wijnaldum als een Liverpool-legende de club verlaat. De Oranje-international, die vijf jaar in Engeland speelde, tekende donderdag een contract voor drie jaar bij Paris Saint-Germain.

"Ik zal hem als speler enorm missen", schrijft Klopp in een emotioneel afscheidsbericht op de site van Liverpool. "Hij is van de hoogste kwaliteit en een van de slimste spelers die ik ooit heb getraind. Hij heeft ontzettend veel bijgedragen. Hij is de droom van iedere manager."

"Ook als speler zal hij een leegte achterlaten. Hij is erg sterk en eigenwijs, maar hij wilde altijd het team helpen. Zijn ploeggenoten waren dol op hem en respecteerden hem in gelijke mate. Zijn glimlach verlichtte onze werkplek."

"Hij is nu van een andere club en namens het hele team wil ik hem veel succes wensen bij PSG. Het is geen verrassing dat hij naar zo'n geweldige club gaat. Hem kennende zal hij verliefd worden op de stad en het team. Dat zal andersom ook zo zijn. Tot ziens, Gini. Je kwam, zag en won een hoop. Je bent voor altijd een Liverpool-legende."

Georginio Wijnaldum zwaait naar de Liverpool-supporters tijdens de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen. Georginio Wijnaldum zwaait naar de Liverpool-supporters tijdens de laatste competitiewedstrijd van afgelopen seizoen. Foto: ANP

Wijnaldum werd het niet eens over een nieuw contract

De dertigjarige Wijnaldum maakte eind mei bekend dat hij Liverpool na vijf jaar transfervrij ging verlaten. De Oranje-international en de clubleiding van de Engelse grootmacht werden het niet eens over een nieuwe verbintenis.

Wijnaldum, die vier prijzen won met Liverpool, leek lang op weg te zijn naar het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman. De zaakwaarnemer van Wijnaldum was al gespot in de Spaanse stad, maar Paris Saint-Germain deed niet veel later een betere aanbieding en verleidde de middenvelder tot een overstap naar Parijs.

Momenteel bereidt Wijnaldum zich met het Nederlands elftal voor op het EK, dat voor de ploeg van bondscoach Frank de Boer zondag begint met de groepswedstrijd tegen Oekraïne. Bij afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk is Wijnaldum aanvoerder van Oranje.