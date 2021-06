Sisca Folkertsma, Katja Snoeijs en Renate Jansen beginnen in de basis bij de Oranjevrouwen voor de oefeninterland van donderdag tegen Italië. Het drietal krijgt van bondscoach Sarina Wiegman de kans om zich te laten zien in de strijd om een plek in de olympische selectie.

De 24-jarige Folkertsma staat opgesteld als rechtsachter, terwijl de eveneens 24-jarige Snoeijs in de punt van de aanval staat en aan de linkerkant wordt geflankeerd door de 30-jarige Jansen. Ze stonden dit kalenderjaar nog niet in de basis bij de Oranjevrouwen.

Lieke Martens, Jill Roord en Dominique Janssen beginnen op de bank in het Noord-Italiaanse Ferrara. Zij krijgen rust. Vivianne Miedema ontbreekt in de wedstrijdselectie vanwege een lichte blessure. Voor de rest staan de bekende namen aan de aftrap.

Dat betekent dat aanvoerder Sari van Veenendaal onder de lat staat en de verdediging wordt gevormd door Folkertsma, Stefanie van der Gragt, Aniek Nouwen en Merel van Dongen. Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen staan op het middenveld, terwijl Lineth Beerensteyn de aanval met Snoeijs en Jansen completeert.

Strijd om plek in olympische selectie

Wiegman had woensdag tijdens een persbijeenkomst al aangekondigd dat er "verrassende namen" aan de aftrap zouden verschijnen tegen Italië met het oog op de olympische selectie. De keuzevrouw maakt komende woensdag haar achttienkoppige groep voor de Spelen in Tokio bekend.

Voor die selectie moeten nog zeven speelsters afvallen. Vier van hen zullen als reserve wel meereizen naar Japan, maar niet tot de wedstrijdselectie behoren. Wiegman zei woensdag dat "80, 85 procent van de selectie" al in haar hoofd zit, zonder daarbij namen te noemen.

Italië-Nederland wordt donderdag om 17.30 uur gespeeld in het Stadio Paolo Mazza en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Monika Mularczyk. Dinsdag volgt de volgende oefeninterland van de Oranjevrouwen. Dan is Noorwegen in de Grolsch Veste in Enschede de tegenstander.

Opstelling Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Folkertsma, Van der Gragt, Nouwen, Van Dongen; Spitse, Van de Donk, Groenen; Beerensteyn, Snoeijs, Jansen.