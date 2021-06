Het sporttribunaal CAS heeft donderdag de dopingschorsing van Ajax-doelman André Onana teruggebracht van twaalf naar negen maanden.

De schorsing van de 25-jarige Onana eindigt nu op 4 november aanstaande. Tot die tijd mag de Kameroener op zowel nationaal als internationaal niveau niet in actie komen.

Onana werd in oktober vorig jaar positief getest op furosemide bij een dopingcontrole. Het verboden middel zat volgens Onana in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die de keeper voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde.