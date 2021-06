Het sporttribunaal CAS heeft donderdag de dopingschorsing van Ajax-doelman André Onana teruggebracht van twaalf naar negen maanden.

De schorsing van de 25-jarige Onana eindigt nu op 4 november. Tot die tijd mag de Kameroener op zowel nationaal als internationaal niveau niet in actie komen. Twee maanden voordat zijn schorsing is afgelopen mag Onana, wiens contract medio 2022 afloopt, wel weer trainen bij Ajax.

Onana werd in oktober vorig jaar positief getest op furosemide bij een dopingcontrole. Het verboden middel zat volgens Onana in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die de keeper voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde.

Edwin van der Sar is redelijk tevreden met de uitspraak van het sporttribunaal. "Wij hebben met deze uitspraak van het CAS drie maanden winst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke schorsing", zegt de Ajax-directeur op de site van zijn club, die stiekem op meer had gehoopt.

"Maar ik herhaal dat wij ervan overtuigd zijn dat André dit middel per ongeluk heeft genomen en zeker niet om beter te presteren. Dat wordt door alle partijen, ook door UEFA, onderschreven zo blijkt uit de behandeling bij UEFA en het CAS. Ik heb gemengde gevoelens bij de uitspraak van vandaag, want ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen."

UEFA gelooft Onana, maar schorste hem vanwege nalatigheid

De UEFA heeft Onana naar eigen zeggen altijd geloofd, maar schorste hem desondanks in februari wel voor twaalf maanden vanwege nalatigheid. Onana liet het daar niet bij zitten en tekende beroep aan bij het CAS.

Tijdens de beroepszitting, waarbij Onana werd bijgestaan door advocaten van Ajax, bleek dat de UEFA niet van standpunt was veranderd en de schorsing van twaalf maanden wilde vasthouden. Met de uitspraak van het CAS kwam de Europese voetbalbond Ajax en Onana dus alsnog deels tegemoet.