Bondscoach Sarina Wiegman heeft de olympische selectie van de Oranjevrouwen al voor een groot deel in haar hoofd. De keuzevrouw gebruikt de komende oefeninterlands tegen Italië en Noorwegen om de laatste knopen door te hakken voor de achttienkoppige groep voor de Olympische Spelen in Tokio.

"80, 85 procent van de selectie heb ik in mijn hoofd", zegt Wiegman woensdag tijdens een digitaal persmoment vanuit Italië. "We hebben iedereen goed in beeld en hebben een paar moeilijke knopen door te hakken. Met de technische staf voeren we voortdurend gesprekken over spelers en daar gebruiken we ook deze week voor. Sommige keuzes hebben we uitgesteld, omdat we nog iets willen zien."

De Oranjevrouwen zijn sinds maandag met 25 speelsters in Italië bijeen ter voorbereiding op de oefeninterland van donderdag tegen Italië, die een van de laatste drie testcases vormt richting de Spelen in Tokio. Daags na de oefeninterland van dinsdag tegen Noorwegen maakt Wiegman haar achttienkoppige olympische selectie bekend. Er moeten nog zeven speelsters afvallen. Vier van hen zullen wel als reservespelers meereizen naar Tokio.

Aanvoerder Sari van Veenendaal merkt dat er spanning in de groep is. "Het is een heel belangrijke week voor ons allemaal", aldus de ervaren keeper van PSV. "Dat is altijd een heel moeilijk proces en een lastige week. Er komen altijd heel veel verschillende emoties bovendrijven. Iedereen werkt keihard om een zo goed mogelijke indruk achter te laten. Het gaat er fel en scherp aan toe tijdens trainingen."

Wiegman zegt dat ze "heel harde keuzes" moet maken. Welke keuzes dat zijn en op welke posities, wilde ze niet zeggen. "Dat vind ik niet correct naar de speelsters toe", aldus de Haagse, voor wie de Spelen haar laatste toernooi als bondscoach zijn voordat ze naar de Engelse vrouwen vertrekt. Ook wenste ze niet in te gaan op de vraag of er mogelijk bekende speelsters gaan afvallen. "Dan wordt het speculeren."

Bondscoach Sarina Wiegman spreekt met Jackie Groenen tijdens een training in het Italiaanse Imola. Bondscoach Sarina Wiegman spreekt met Jackie Groenen tijdens een training in het Italiaanse Imola. Foto: EPA

'Belastbaarheid in de gaten houden'

De vijftigjarige Wiegman gaat de oefeninterland tegen Italië aangrijpen om nog enkele twijfelgevallen aan het werk te zien. Bovendien kondigde de bondscoach aan dat enkele speelsters na een zwaar seizoen wat minder minuten zullen maken. "We moeten de belastbaarheid in de gaten houden, want het doel is om op 21 juli fris zijn", doelde Wiegman op de openingswedstrijd op de Spelen tegen Zambia.

Het is nog onduidelijk of Wiegman een selectie van 18 of 22 speelsters op de been mag brengen voor de Spelen. Nederland heeft met onder meer Zweden een verzoek ingediend om de selectie met vier speelsters te vergroten, maar de voetbalbond heeft nog geen antwoord op dat verzoek ontvangen van het internationaal olympisch comité (IOC).

"Het heeft met de grootte van het evenement en het aantal accreditaties te maken. Ik snap dat wel. Maar ik sta voor onze speelsters. Op het moment dat een speelster onverhoopt niet kan spelen, mag ik haar wisselen, maar daarna niet meer 'terugwisselen'. Dan is een selectie van achttien vrij krap. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, het liefst voor volgende week woensdag."

Italië-Nederland wordt donderdag om 17.30 uur gespeeld in Stadio Paolo Mazza in het Noord-Italiaanse Ferrara. Vijf dagen later volgt in Enschede de oefeninterland tegen Noorwegen. Bij die wedstrijd in de Grolsch Veste zijn 7.500 toeschouwers welkom. Voor vertrek naar Tokio volgt er op 3 juli nog een uitzwaaiwedstrijd. De tegenstander en de locatie daarvan zijn nog niet bekend.

Trainingsselectie Oranjevrouwen: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Anouk Dekker (HSC Montpellier), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Vivianne Miedema (Arsenal), Kika van Es, Sisca Folkertsma, Lynn Wilms, Daphne van Domselaar, Renate Jansen (FC Twente), Loes Geurts (BK Häcken), Stefanie van der Gragt, Sherida Spitse, Victoria Pelova (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Lieke Martens (FC Barcelona), Aniek Nouwen, Joëlle Smits, Sari van Veenendaal (PSV), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg) en Katja Snoeijs (Girondins de Bordeaux).