De tuchtprocedure van de Europese voetbalbond UEFA tegen de overgebleven Super League-clubs FC Barcelona, Real Madrid en Juventus is opgeschort vanwege een onderzoek van het Europese Hof van Justitie. Dat meldt de UEFA woensdag.

Eind vorige maand werd al duidelijk dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op verzoek van de Spaanse rechter Manuel Ruiz de Lara een onderzoek doet naar de UEFA en FIFA. Daarbij is de vraag of de bonden hun machtsposities hebben misbruikt bij het tegengaan van de Super League en daarmee vrije concurrentie in de weg hebben gestaan.

FC Barcelona, Real Madrid en Juventus zijn de enige van de oorspronkelijk twaalf Super League-clubs die nog altijd geloven in de oprichting van een nieuwe Europese elitecompetitie. Volgens de UEFA overtreden ze de reglementen en riskeren ze een fikse straf. Daarom opende de bond een maand geleden een onderzoek naar de clubs, waarna twee weken later een tuchtprocedure werd gestart.

De drie clubs vonden het "onbegrijpelijk" dat de UEFA tot die stap overging. "Het is een directe aanval op de rechtsstaat die wij, de burgers van de Europese Unie, democratisch hebben opgebouwd", reageerden Barcelona, Real en Juventus in een gezamenlijke verklaring. Daarop werd met succes de ondernemingskamer in Madrid ingeschakeld.

Uitspraak kan nog 1,5 jaar duren

Het kan zomaar anderhalf jaar duren voordat het hof in Luxemburg uitsluitsel geeft. De clubs en de UEFA komen waarschijnlijk pas na de zomer in de rechtszaal aan het woord. Het hof geeft geen oordeel over de strafmaatregelen tegen de Super League-clubs. Dat is aan de Madrileense ondernemingskamer.

De UEFA zegt de zaak met vertrouwen tegemoet te zien. "De UEFA begrijpt waarom de tuchtprocedure voorlopig moet worden opgeschort, maar blijft vertrouwen houden en zal haar positie op alle mogelijke juridische wegen blijven verdedigen", meldt de bond. "De UEFA zal alle nodige stappen ondernemen volgens de nationale en EU-wetgeving, zodat de tuchtprocedure zo snel mogelijk hervat kan worden."

Barcelona, Real Madrid en Juventus maken in tegenstelling tot de negen andere clubs (AC Milan, Internazionale, Atlético Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur) geen aanstalten het project de rug toe te keren. Zij zien de Super League als het platform om meer televisiegelden binnen te halen.

De negen andere clubs hebben inmiddels al een straf van de UEFA aanvaard. Zij kregen een gezamenlijke geldboete van 15 miljoen euro en moeten 5 procent van hun Europese prijzengeld van afgelopen seizoen afstaan.