Investeerders overwegen om hun steun aan het nieuwe stadion van Feyenoord in te trekken omdat ze in de afgelopen weken zijn bedreigd en geïntimideerd door een groep tegenstanders van de plannen. Dat melden Rijnmond en het AD woensdag.

Volgens het AD zijn enkelen van de geldschieters, die verenigd zijn in de Vrienden aan de Maas en 40 miljoen euro moeten bijdragen aan het nieuwe stadion, thuis opgezocht. Daardoor hebben zij sterk hun twijfels of ze wel in het project moeten investeren. Ze zouden bang zijn dat hun steun aan het nieuwe Feyenoord-stadion hun veiligheid en die van hun familie in gevaar brengt.

Het bericht vanuit de investeerdersgroep volgt een dag na de afgelasting van een gesprek tussen de directie van Feyenoord en de gemeente Rotterdam over de plannen van Feyenoord City. Burgemeester Ahmed Aboutaleb meldde een uur voor de start van de vergadering dat betrokkenen op het stadhuis zich niet vrij voelden om zich uit te spreken over de besluitvorming. Hij had signalen ontvangen van bedreigingen en intimidatie. Voor het stadhuis stonden busjes van de Mobiele Eenheid (ME).

Onder anderen Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, zou volgens het AD zaterdag op zijn privéadres bezoek hebben gehad van dertig in het zwart gehulde supporters van Feyenoord. De club wilde dat niet bevestigen. Ook Ard Buijsen, de architect van Feyenoord City, kreeg fans op de stoep tijdens de zogenoemde "speurtocht". De politie vroeg hen te vertrekken. Er werden geen arrestaties verricht.

De mogelijke komst van het nieuwe stadion aan de oever van de Maas zorgt al jarenlang voor grote verdeeldheid onder de achterban. Een deel van de supporters wil niet verhuizen en de huidige Kuip verbouwen. De clubleiding van Feyenoord ziet meer in nieuwbouw. In een paginagrote advertentie in het AD hebben ze die keuze afgelopen zaterdag opnieuw kenbaar gemaakt. "Goed voor Feyenoord, goed voor Rotterdam", stond daarbij.

'Laatste 10 miljoen euro investeerders onzeker'

De plannen voor een nieuw stadion zijn onder meer door de hoge bouwkosten een splijtzwam in Rotterdam. Met de bouw van het nieuwe stadion is ruim 444 miljoen euro gemoeid. Daarvan wil Feyenoord 40 miljoen euro ophalen bij de geldschieters van Vrienden aan de Maas.

Volgens het AD zouden de investeerders al 30 miljoen euro van dat bedrag hebben ingezameld. Door de gebeurtenissen van afgelopen weekend is het onzeker of de resterende 10 miljoen euro ook wordt binnengehaald. Binnenkort komen de geldschieters bij elkaar om de situatie te bespreken. Enkelen zouden al zijn afgehaakt.

In een uitgebreide reactie bij Rijnmond noemde Aboutaleb de bedreigingen "heel verdrietig" en "idioot". "Ik heb het gevoel dat het overkookte van emoties. Dan is het beter om de boel even te laten afkoelen, zodat de raad over niet al te lange tijd weer kan luisteren naar de voors en tegens en vervolgens een beslissing kan nemen over Feyenoord City."

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de bouwplannen. Als de raad de plannen goedkeurt, wordt volgend jaar begonnen met de bouw. De eerste wedstrijd in het nieuwe stadion, dat plaats biedt aan 63.000 toeschouwers, kan dan in 2025 gespeeld worden.