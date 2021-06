Nederland speelt zondag na zeven jaar weer eens een wedstrijd op een eindtoernooi. Om 21.00 uur is Oekraïne de tegenstander van Oranje in de Johan Cruijff ArenA. Voordat de ploeg van bondscoach Frank de Boer zijn opwachting maakt staan er nog twee andere duels op het programma.

15.00 uur, Wembley in Londen: Engeland-Kroatië

De vroege wedstrijd op zondag is een herhaling van de halve finale op het WK in 2018. Toen won Kroatië door een doelpunt van Mario Mandzukic in de verlenging met 2-1. In de finale was Frankrijk (4-2) te sterk.

Engeland komt misschien wel met de beste selectie in jaren naar het EK. Vooral de aanvallende kwaliteit druipt ervanaf met spelers als Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Jack Grealish en Phil Foden. 'The Three Lions' hebben bovendien het grote voordeel dat het dit EK mogelijk zes van de zeven wedstrijden op het eigen Wembley mag spelen.

Weetje over de wedstrijd: Engeland heeft in negen pogingen nog nooit de openingswedstrijd op het EK gewonnen (vijf gelijke spelen en vier nederlagen). Daarmee is Engeland het land met de meeste EK-deelnames zonder een openingswedstrijd te winnen.

Speler om in de gaten te houden: Hij leidde Aston Villa als kind van de club in 2018 naar promotie en is al twee jaar één van de betere spelers in de Premier League. Jack Grealish staat naar verluidt al een aantal jaar in de belangstelling van Manchester United, maar tot een overgang naar de Engelse recordkampioen kwam het nog niet. Hersteld van een scheenbeenblessure staat de spelmaker voor zijn eerste eindtoernooi en kan hij zomaar uitgroeien tot een belangrijke schakel in het Engelse aanvalsspel.

18.00 uur, Arena Nationala in Boekarest: Oostenrijk-Noord-Macedonië

Drie uur voordat Nederland in Amsterdam aftrapt tegen Oekraïne, staan in Boekarest de andere twee groepsgenoten tegenover elkaar. Voor Noord-Macedonië is het een historische wedstrijd, want het land debuteert op een eindtoernooi.

Oostenrijk en Noord-Macedonië waren ook al elkaars opponenten in de kwalificatie voor dit EK. Op basis van die wedstrijden kunnen we Oostenrijk als favoriet bestempelen, want zij wonnen beide duels: 1-4 en 2-1.

Weetje over de wedstrijd: Oostenrijk deed twee keer eerder mee aan een EK, in 2008 en 2016, maar won nog nooit een wedstrijd. Dat geldt uiteraard ook voor Noord-Macedonië, waardoor voor beide ploegen de eerste EK-overwinning uit de historie op het spel staat.

Speler om in de gaten te houden: De 37-jarige Goran Pandev is de absolute sterspeler van Noord-Macedonië. De succesvolste Macedonische voetballer ooit kwam in zijn carrière onder meer uit voor Lazio, Napoli en Inter, waarmee hij in 2010 de Champions League won. De afgelopen seizoenen speelde hij bij Genoa, waar zijn contract deze zomer afloopt.

Goran Pandev hoopt te kunnen verrassen met Noord-Macedonië. Goran Pandev hoopt te kunnen verrassen met Noord-Macedonië. Foto: ANP

21.00 uur, Johan Cruijff ArenA in Amsterdam: Nederland-Oekraïne

Na zeven jaar komt er eindelijk een eind aan een periode van droogte waarin Nederland niet actief was op een eindtoernooi. Slechts zes spelers in de huidige Oranje-selectie maakten het WK in 2014 nog mee: Daley Blind, Stefan de Vrij, Joël Veltman, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay en Tim Krul.

Hoewel Nederland op papier de favoriet is voor het duel, leven de Oekraïners met veel vertrouwen naar de wedstrijd toe. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko kende een goede voorbereiding en sloot de oefencampagne af met een klinkende 4-0-zege op Cyprus.

Weetje over de wedstrijd: Het klinkt surrealistisch, maar de laatste keer dat het Nederlands elftal een EK-wedstrijd won, is dertien jaar geleden. Destijds werd Roemenië in de voor Oranje zeer succesvolle groepsfase van het EK 2008 met 2-0 verslagen.

Speler om in de gaten te houden: Met zijn 38 jaar mag Maarten Stekelenburg zich de oudste speler op het EK noemen. De keeper van Oranje werd een aantal maanden eerder geboren dan de eveneens 38-jarige Schotse doelman Craig Gordon en de Portugese verdediger Pepe.