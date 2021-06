Maurizio Sarri is de komende twee jaar de trainer van Lazio. De Italiaanse club maakte de komst van de ervaren trainer woensdag op een opmerkelijke manier wereldkundig.

Lazio plaatste op Twitter eerst alleen een emoji van een sigaret en daarna een rebus, waaruit alle Italiaanse media afleidden dat de 62-jarige Sarri volgend seizoen op de bank zit bij de club uit de Serie A.

Enkele uren later plaatste Lazio een summier nieuwsbericht op zijn website, dat uit welgeteld één zin bestond: "SS Lazio maakt bekend dat Maurizio Sarri de nieuwe coach van het eerste elftal is."

De 62-jarige Sarri is een bekende kettingroker. Vorig jaar werd hij ontslagen bij Juventus nadat de club was uitgeschakeld in de Champions League. Hij trainde ook Napoli, Chelsea en een reeks van kleinere Italiaanse clubs.

Sarri is de opvolger van Simone Inzaghi, de nieuwe coach van Internazionale. Onder diens leiding werd Lazio vorig seizoen zesde in de Serie A.

Sarri krijgt als opdracht Lazio, dat met Wesley Hoedt en Djavan Anderson twee Nederlanders in de gelederen heeft, naar de Champions League te loodsen.