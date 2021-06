Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint op vrijdag 13 augustus met een wedstrijd tussen promovendus Go Ahead Eagles en sc Heerenveen, blijkt woensdag uit het door de KNVB vrijgegeven speelschema. PSV speelt al vroeg in het seizoen tegen AZ en Feyenoord.

Een dag na de seizoensopener tussen Go Ahead en Heerenveen speelt kampioen Ajax thuis tegen NEC, gaat PSV op bezoek bij Heracles Almelo en wacht AZ een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Op zondag speelt Feyenoord uit tegen Willem II.

De KNVB heeft in die eerste speelronde bewust voor de affiches Willem II-Feyenoord en FC Utrecht-Sparta Rotterdam gekozen. Deze wedstrijden stonden 65 jaar geleden bij de eerste Eredivisie-speelronde ooit ook op het programma, al heette FC Utrecht toen nog DOS.

In de vierde speelronde van het speelschema (pdf), halverwege september, is AZ-PSV de eerste topper van het Eredivisie-seizoen. Een week later speelt PSV in Eindhoven tegen Feyenoord.

Voor Ajax staat het eerste topduel in de tiende speelronde gepland, wanneer PSV naar de Johan Cruijff ArenA komt. De eerste Klassieker is op 19 december: Ajax gaat dan op bezoek bij Feyenoord.

Eredivisie-toppers seizoen 2021/2022 Speelronde 4, op 11 september: AZ-PSV

Speelronde 5, op 19 september: PSV-Feyenoord

Speelronde 10, op 24 oktober: Ajax-PSV

Speelronde 12, op 7 november: Feyenoord-AZ

Speelronde 16, op 12 december: Ajax-AZ

Speelronde 17, op 19 december: Feyenoord-Ajax

Speelronde 20, op 23 januari: PSV-Ajax

Speelronde 21, op 5 februari: PSV-AZ

Speelronde 24, datum nnb: AZ-Feyenoord

Speelronde 27, datum nnb: Ajax-Feyenoord

Speelronde 32, datum nnb: AZ-Ajax

Speelronde 32, datum nnb: Feyenoord-PSV

Enige dubbele topper in speelronde 32

Speelronde 32 is de enige speelronde waarin twee toppers op het programma staan (AZ-Ajax en Feyenoord-PSV). De data en tijden van die duels zijn nog niet exact bekend, omdat in verband met Europees voetbal pas na 22 december wordt vastgesteld hoe speelrondes 22 tot en met 34 er wat dat betreft precies uitzien.

In de aanloop naar het Eredivisie-seizoen staan Ajax en PSV tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, Die ontmoeting is op zaterdag 7 augustus, maar kan nog naar zondag 8 augustus worden geschoven als PSV in de voorrondes van de Europa League speelt.

In de Keuken Kampioen Divisie beginnen degradanten ADO Den Haag en VVV-Venlo het seizoen met een thuiswedstrijd tegen respectievelijk Jong Ajax en NAC Breda en speelt het eveneens gedegradeerde FC Emmen uit tegen Telstar.

Bij alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is vanaf het begin een beperkt aantal toeschouwers welkom. De KNVB laat weten dat het zo snel mogelijk toe wil naar volle stadions.