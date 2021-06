Brazilië heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) een nieuwe overwinning geboekt in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Na de 0-2-zege op Paraguay zeiden de spelers in een gezamenlijke verklaring gewoon in actie te komen op de veelbesproken Copa América, die vrijdag moet beginnen.

De overwinning van Brazilië is bijzonder, want 'De Goddelijke Kanaries' hadden al 36 jaar niet gewonnen op Paraguayaanse bodem. Neymar en Lucas Paquetá (strafschop) maakten de doelpunten.

Na de wedstrijd werd vooral gewacht op de reactie van de spelers op het organiseren van de Copa América. Brazilië nam de organisatie recent op zich nadat Colombia (politieke onrust) en Argentinië (coronazorgen) daarvan afzagen, maar op die beslissing is veel kritiek. Brazilië is namelijk een van de zwaarst door het coronavirus getroffen landen.

De speler lieten in een verklaring weten geen boycot te overwegen. "We zijn tegen de organisatie van de Copa América, maar we zullen nooit weigeren om voor de nationale ploeg te spelen", staat in de verklaring.

Het laatste woord over de Copa América is nog niet gezegd, want het Hooggerechtshof van Brazilië buigt zich momenteel over een verzoek om het toernooi niet te laten doorgaan in het land. Actiegroepen verzetten zich tegen het organiseren van de Copa América.

Argentinië verspeelt opnieuw punten

Brazilië, dat titelverdediger is op de Copa América, gaat in de WK-kwalificatiereeks royaal aan de leiding. Alle zes wedstrijden werden tot dusver gewonnen door de vijfvoudig wereldkampioen.

Concurrent Argentinië verspeelde voor de derde keer punten door met 2-2 gelijk te spelen bij Colombia. Dankzij Cristian Romero en Leandro Paredes was het binnen acht minuten al 0-2 voor de ploeg van Lionel Messi, maar na rust ging het alsnog mis toen Luis Muriel een penalty benutte en Miguel Borja diep in de extra tijd voor de gelijkmaker zorgde.

Bij de Argentijnen, die als nummer twee nu zes punten toegeven op Brazilië, bleven Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez allebei op de bank. De top vier van de Zuid-Amerikaanse groep plaatst zich voor het WK.