Suriname is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) uitgeschakeld in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. De ploeg van bondscoach Dean Gorré ging met 4-0 ten onder tegen concurrent Canada. Het Curaçao van interim-bondscoach Patrick Kluivert bereikte wél de volgende ronde.

Bij de Canadezen was Lille OSC-aanvaller Jonathan David de grote man met drie doelpunten, die hij allemaal in de tweede helft maakte. Voor rust had Bayern München-speler Alphonso Davies de score geopend namens de nummer zeventig van de FIFA-ranking.

Suriname, dat de 136e plek bezet op de ranglijst van de wereldvoetbalbond en de underdog was, had moeten winnen om als eerste te eindigen in groep B van de CONCACAF-kwalificatiereeks. Alleen de groepswinnaars gaan namelijk door naar de volgende ronde.

Bij de ploeg van Gorré deden onder anderen Feyenoorder Ridgeciano Haps, Almere City-middenvelder Ryan Koolwijk en voormalig Eredivisie-spits Mitchell te Vrede mee. Ze hadden zich recent beschikbaar gesteld om Suriname aan de eerste WK-deelname ooit te helpen.

De basisopstelling tegen Canada bestond verder uit de bekende (ex-)Eredivisie-spelers Warner Hahn, Kelvin Leerdam, Ryan Donk, Shaquille Pinas, Dion Malone, Tjaronn Chery, Sheraldo Becker, Marvin Hasselbaink en Diego Biseswar.

Curaçao heeft genoeg aan 0-0-gelijkspel

In poule C van de kwalificatiereeks stond het Curaçao van Kluivert, die de met het coronavirus besmette Guus Hiddink tijdelijk vervangt, eveneens voor een alles-of-nietswedstrijd. Tegen concurrent Guatemala volstond een 0-0-gelijkspel om de volgende ronde te halen.

Bij Curaçao deden onder anderen Eloy Room, Cuco Martina, Brandley Kuwas, Leandro en Juninho Bacuna en Vurnon Anita mee.

Curaçao treft in de tweede ronde Panama, een van de andere groepswinnaars, in een tweeluik. De wedstrijden worden zaterdag en volgende week dinsdag al gespeeld. De drie winnaars van deze ronde voegen zich in de finaleronde bij Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras.

Die finaleronde is een volledige competitie, die in september begint en in maart 2022 eindigt. Alle landen treffen elkaar twee keer en de top drie van de ranglijst gaat naar het WK in Qatar. De nummer vier wacht een play-off tegen een land van een ander continent.