De neef van Quincy Promes, die zegt vorig jaar te zijn neergestoken door de Spartak Moskou-voetballer, wil dat het Openbaar Ministerie (OM) voor het begin van het EK voetbal een beslissing maakt over eventuele strafvervolging. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz suggereert woensdag in de Telegraaf dat het OM bewust de beslissing uitstelt tot na het kampioenschap.

Er is door twee getuigenverklaringen meer dan voldoende bewijs om over te gaan tot strafvervolging, stelt Moszkowicz. "Iedere andere verdachte in deze relatief eenvoudige zaak was allang voor de rechter gebracht."

Het OM zegt in de krant dat de officier van justitie het onderzoeksdossier eind mei heeft ontvangen en tijd nodig heeft om dat te bestuderen. Gerard Spong, de advocaat van Promes, wilde niet reageren.

Moszkowicz laat het daar niet bij zitten en wil een zogeheten artikel 12-procedure aanspannen als het OM niet voor het EK een beslissing maakt. In dat geval kan het slachtoffer bij een gerechtshof vragen om tot strafvervolging over te gaan.

De 29-jarige international werd in december opgepakt en twee dagen vastgezet omdat hij afgelopen zomer in Abcoude tijdens een groot familiefeest zijn neef zou hebben neergestoken met een mes. Die hield daar ernstig letsel aan zijn knie aan over, vertelt hij aan de Telegraaf. Promes ontkent dat hij gestoken heeft.

Het EK gaat vrijdag van start met Italië-Turkije. Het Nederlands elftal begint het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Oranje neemt het in poule C ook nog op tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië.