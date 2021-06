Lassina Traoré zet zijn loopbaan waarschijnlijk voort bij Shakhtar Donetsk. De zaakwaarnemers van de Ajacied zeggen dinsdag tegen De Telegraaf dat de transfer van de twintigjarige aanvaller bijna rond is.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"Het klopt dat we in Kiev zijn geweest en heel goede gesprekken met Shakhtar hebben gevoerd", aldus Daan Kramp van Forza Sports Group. "We zijn nu druk bezig om al het papierwerk in orde te maken. Lassina moet via Shakhtar stappen gaan maken richting de internationale top."

Naar verluidt ontvangt Ajax zo'n 10 miljoen euro voor de veertienvoudig international van Burkina Faso, wiens contract in Amsterdam nog één jaar doorloopt.

Traoré kwam met name na de winterstop nauwelijks meer aan spelen toe in de ploeg van trainer Erik ten Hag. Door zijn optredens in de Champions League zou hij in de eerste seizoenshelft toch de interesse hebben gewekt van verschillende Europese clubs.

Ook had Traoré met vijf treffers een belangrijk aandeel in de historische 0-13-zege van Ajax op VVV-Venlo in oktober vorig jaar. Daarna kwam hij nog maar twee keer tot scoren in de Eredivisie.

Shakhtar Donetsk eindigde afgelopen seizoen achter Dynamo Kiev als tweede in de Oekraïense Premier League en plaatste zich zo voor de voorronde van de Champions League.