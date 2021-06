De Duitse voetbalbond DFB heeft dinsdag een onderzoek ingesteld nadat voetballer Silas Wamangituka van VfB Stuttart heeft toegegeven dat hij onder een valse naam en leeftijd speelde. De bond laat weten dat het regelgevend comité is ingelicht door de Bundesliga-club.

De zaak zal worden bekeken met betrekking tot mogelijke overtredingen door de speler van het sportstrafrecht, zo meldde de voorzitter van het comité.

Stuttgart meldde eerder dinsdag dat de speler had toegeven dat hij het slachtoffer is van frauduleuze praktijken van zijn voormalige zaakwaarnemer en dat Wamangituka niet zijn echte naam is. Hij zegt dat hij Silas Katompa Mvumpa heet en een jaar ouder is dan oorspronkelijk werd aangenomen.

"Ik heb de afgelopen jaren continu in angst geleefd en ben erg bezorgd over mijn familie in Congo. Het was heel moeilijk voor mij om mijn verhaal bekend te maken", zei Silas, die beweert dat de valse identiteit is verzonnen door zijn voormalig zaakwaarnemer die ook zijn geboortedatum en -jaar heeft aangepast.

'Het lijkt erg op mensenhandel'

Volgens de Bundesligaclub zijn de aanpassingen gedaan om de relatie van Silas met zijn club in Congo te beëindigen en om hem afhankelijk van zijn zaakwaarnemer te maken. "Als je het bekijkt in termen van mensenhandel, dan lijkt het er erg op", zei sportdirecteur Sven Mislintat van Stuttgart.

"We vinden de moed die Silas nu laat zien om dit op te helderen heel indrukwekkend", vulde voorzitter Thomas Hitzlsperger aan.

Stuttgart nam de voetballer in 2019 over van de Franse tweededivisieclub Paris FC. Hij maakte in het afgelopen seizoen elf treffers voor de club.