Trainer Arne Slot heeft dinsdag benadrukt dat hij komend seizoen bij Feyenoord hoe dan ook een aanvallende en attractieve speelstijl wil hanteren, ook al pakte dat in het recente verleden niet altijd goed uit in Rotterdam.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Jaap Stam werd in de zomer van 2019 door Feyenoord aangesteld als hoofdtrainer en wilde net als Slot aanvallend spelen, maar dat leverde geen succes op. De oud-verdediger nam binnen enkele maanden ontslag en onder zijn opvolger Dick Advocaat lag de focus sindsdien een stuk meer op het verdedigende aspect.

"Een van de redenen voor mij om voor Feyenoord te kiezen, is om te kijken of het ons kan lukken om ook hier aanvallend en dominant te spelen", zegt Slot op de site van Feyenoord. "Jaap koos er zelf voor om al vrij snel te stoppen bij Feyenoord, maar als je iets wil veranderen moet je daar soms ook de tijd voor nemen én krijgen."

"Kijk naar het PSV van afgelopen seizoen. Daar is de nieuwe manier van spelen ondanks flinke financiële investeringen niet heel vaak te zien geweest, maar door de aanwezige kwaliteit hebben ze desondanks wel veel wedstrijden gewonnen."

Jaap Stam wilde ook aanvallend voetballen met Feyenoord, maar dat leverde geen succes op. Jaap Stam wilde ook aanvallend voetballen met Feyenoord, maar dat leverde geen succes op. Foto: Pro Shots

'Ik houd van een echte uitdaging'

De 42-jarige Slot liet de afgelopen jaren bij AZ en eerder als interim-hoofdtrainer bij SC Cambuur al zien dat hij als trainer staat voor een aanvallende speelstijl. Dat is ook de reden waarom technisch directeur Frank Arnesen hem naar Feyenoord haalde.

"Ik vond het heel belangrijk dat Feyenoord me juist daarom wilde aantrekken", zegt Slot, die begin december 2020 door AZ werd ontslagen vanwege zijn gesprekken met Feyenoord. "In mijn beleving moet je een trainer halen om het voetbal waar hij voor staat, en niet alleen om de resultaten die hij heeft behaald."

Slot heeft er alle vertrouwen in dat zijn manier van werken ook bij Feyenoord gaat werken, maar eist dan wel medewerking van zijn ploeg. "De spelers zullen veel meer moeten gaan lopen dan afgelopen seizoen. Aanvallend voetbal is voor mij vooral: wat doe je als je de bal níét hebt. Dan moeten we gaan jagen. Ik geloof dat het kan werken bij Feyenoord en ik houd in die zin ook van een echte uitdaging."

De eerste training van Feyenoord onder Slot is op 21 juni. De Rotterdammers beginnen vroeger dan normaal aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, omdat ze eind juli in actie moeten komen in de tweede voorronde van de Conference League.